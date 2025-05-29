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侯友宜批中正路改名 朱立倫問高雄改不改？

台灣新聞組／台北29日電
新北市長侯友宜批中央要求中正路改名「無聊又浪費錢」，應把預算花在民眾真正痛苦的地方。(記者張策／攝影)
新北市長侯友宜批中央要求中正路改名「無聊又浪費錢」，應把預算花在民眾真正痛苦的地方。(記者張策／攝影)

中央推動全台「中正路」改名，地方群起抨擊擾民，內政部長劉世芳重申中央、地方要溝通。新北市長侯友宜昨回應中央此舉「無聊又浪費錢」，國民黨主席朱立倫也批「吃飽沒事幹」，還說劉世芳應點名高雄市長陳其邁，看高雄最大的中正一路到四路要不要改改看？

高市38行政區，有24區有中正路或街，共39條。高市府回應，高雄市道路命名及門牌編釘自治條例行之多年，道路更名須由下而上，回歸法制面，交由居民決定。

中央發函地方政府研究中正路改名，先遭台中市長盧秀燕嗆「吃飽太閒」，台北市長蔣萬安也說「只搞政治，不辦正事」，無法苟同。

朱立倫昨在國民黨中常會指出，劉世芳點名台北、桃園、台中市沒有積極把中正路改名，這是滑天下之大稽，不是吃飽太閒而已，是搞意識形態搞到不顧民生；中正路是非常普遍的路名，台南市就有38條，請問坐在總統府的賴清德總統，「以前當台南市長時，你改不改？」

朱還反問，劉世芳在高雄當副市長時，為什麼不敢改？那是徹底的擾民，造成整個社會成本的損失。要不要請高雄、台南要選舉的市長候選人，把改名當政見試試看？這些都是窮極無聊、不做正事、只搞政治的民進黨政府會幹出來的事情。

侯友宜說，新北市18行政區共22條「中正路」，一旦改名牽涉範圍甚廣；如今中央大砍一般性補助款，現在又要地方政府耗費巨資改路名？「錢要花在刀口上，社福跟教育。」侯強調，新北未接獲中央溝通邀請，中央也把改路名想得太簡單，這不只是換個名字，而是整個城市運作的重新編排，呼籲中央應審慎評估政策優先順序。

國民黨 侯友宜 朱立倫

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