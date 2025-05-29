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黑白集／硬扯煮菜空汙 彭啓明能捍衛環境？

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環境部長彭啓明。(記者杜建重／攝影)
環境部長彭啓明。(記者杜建重／攝影)

彭啓明是氣象專家，去年入閣當環境部長，外界都有些困惑；一年下來，大家才明白，這項任命是個不美麗的錯誤。這兩天，他為台電啟動退役火力電廠辯護，竟劍指家庭主婦，說「煮菜也是空汙來源」，這種部長，能指望他捍衛環境嗎？

把「主婦煮菜」和「老舊火力電廠」相提並論，這種「廚房即工廠」的怪誕邏輯，反映了彭啓明的專業。拿媽媽做飯的溫馨，來稀釋電廠排碳的罪惡，完美示範了賴政府「粉飾太平」的風格。彭啓明真正的專業，恐怕不是氣象，也不是環保，而是政治美容術。

一年來，人們沒聽說彭部長做過什麼英明決策，卻頻頻聽見他發表「減碳成功」的佳績。最近他說，台灣空氣品質在亞洲僅次於日本，希望外界別再說「用肺發電」。環團立刻打臉，台灣的空汙分明排第五，彭啓明卻往自己臉上「貼銀」。

不僅如此，環境部的減碳數據，是把設在「國家公園」內的空氣監測數據都拿來平均，根本在灌水。用「國家公園」數據來粉飾「工業區」的汙染，又拿「主婦做菜」來淡化「火力電廠」的碳排；如此心術的閣員，誰會認為他有保護環境的真誠？

去年彭啓明要求醫院減碳，遭衛福部長邱泰源告御狀，害他被賴清德罵。原來，彭啓明杮子挑軟的吃，管不動碳排大戶，便專挑容易的醫院下手。

賴清德 日本

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