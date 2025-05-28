黃國昌赴興達電廠 質疑沒生煤使用許可卻偷偷運轉

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌（左二）等人，27日視察興達電廠，批評賴政府和台電一再欺騙國人。（記者劉學聖／攝影）

核三停役後，興達電廠三、四號燃煤備用機組啟動發電引發爭議。立法院民眾黨團昨視察興達電廠，黨團總召黃國昌 批評賴清德 總統和台電一再欺騙國人，稱台灣不缺電卻偷偷啟用沒有操作許可的燃煤機組發電，「說一套做一套」。

黃國昌說，台電宣稱發電受許可，但若是緊急發電設施，請問高雄市政府何時核定？何時許可興達電廠機組運轉？興達電廠燃煤發電須有生煤使用許可，但公開資料顯示市府核准的許可已於去年9月30日到期，「在沒有許可下，為何仍能燃煤發電？」台電應清楚說明「興達電廠煤倉內，到底還有多少生煤？到底打算繼續使用多久？」

「電力穩定供應，讓台灣產業發展、民生需求得到滿足。」黃國昌說，政府允諾不讓高雄鄉親「用肺發電」要做到，不是像現在賴清德與台電高層彷彿在唱雙簧「說一套、做一套」。立委張啓楷則爆料興達電廠一、二號機組也啟動。

高雄市議員邱于軒質疑市長陳其邁 高喊淨零、脫煤，卻對興達電廠燃煤機組反覆重啟保持沉默，痛批市府與台電說法一致，僅稱合法合規、緊急監控，無力制止台電，連對中央都不敢強硬，只會說「希望依承諾除役」。

邱于軒指高雄市環保局5月23日發給興達電廠第一份公文，指三、四號機操作許可去年9九月30日已到期，「未取得操作許可證前應立即停止操作」，但又發第二份公文稱三、四號機組一年使用不得超過七二○小時，且在備轉容量低於百分之八時使用，同一天兩份內容相互矛盾的公文，質疑高雄市府護航台電、自打嘴巴。市議員白喬茵也說，未退役的興達電廠三、四號機組根本不適用於緊急備用電力設施，無操作許可就是「偷開」，呼籲陳其邁站出來，為市民質疑賴清德的能源政策。

高雄市府指出，「無操作許可應立即停止操作」是指機組正常運轉需停止，興達三、四號機已停止運轉，並在去年12月轉為備載機組，需在備載容量低於8%、一年發電時數不超過720小時的特定條件下，得由台電報備後啟動緊急發電，這是兩個不同的狀況。

高雄市長陳其邁說，興達電廠三、四號機組操作許可屆期後，由經濟部核定轉為備用發電設施，不須經過市府同意。台電啟動備載機組發電，除事先通知環保局，也即時在網站公開發電資訊，任何人隨時都可掌握機組運轉情況，不存在「偷開」的問題。

陳其邁強調，希望今年底興達電廠三、四號機如期除役是市府一貫立場，會要求台電必須做到。