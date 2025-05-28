我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

新聞評論／陳宗彥到李俊俋 「綠能你不能」從未雙標

聯合新聞網「重磅快評」
聽新聞
test
0:00 /0:00
監察院秘書長李俊俋（圖）被爆動用公務車輛接送愛犬；他的司機與監察院人員本月21日先到餐廳拿餐點送回李的宿舍，再接李下班，有濫用公務車之虞。（翻攝自TVBS）
監察院秘書長李俊俋（圖）被爆動用公務車輛接送愛犬；他的司機與監察院人員本月21日先到餐廳拿餐點送回李的宿舍，再接李下班，有濫用公務車之虞。（翻攝自TVBS）

藍白砍預算，總統府日前哭窮，阿兵哥沒飯吃，監察院也叫苦，買不起衛生紙；監察院秘書長李俊俋卻被踢爆，用公務車送愛犬美容、把公務車當Uber Eats。李俊俋一句思慮不周，綠委就輕輕放過，如同台南地院日前無法查證「陳董」就是行政院前發言人陳宗彥，陳就無罪過關，綠色果然是「護航的顏色」。

為了凸顯立法院荒謬，李俊俋唱作俱佳，不僅誇稱監察院沒預算可買衛生紙，還抹黑藍白打算刪預算廢監院，結果他自己先變成小丑。李俊俋被踢爆，賴清德總統五二○周年當天，監察院司機以公務車將李俊俋的愛狗送去寵物沙龍美容，護送愛狗的男子疑似是秘書長辦公室人員；當天傍晚，李俊俋則自監察院搭乘公務車接回愛犬。

李俊俋第一時間聲稱，愛犬已高齡，平時並不會使用公務車接送愛犬美容，而是會趁午休自行接送，但當天因公務繁忙，才會請同仁代為協助接送，他並坦承思慮不周。

沒想到李俊俋才剛說完，國民黨北市議員張斯綱馬上補刀，他接獲民眾爆料，李俊俋不只用公務車護送愛犬做美容，還要幫拿外送餐點，把公務車當Uber Eats；他質疑，監察院本身就是監察公務機關是否濫權失職的單位，看門人自己把規範當成笑話，誰還會相信監察院？

李俊俋上午才輕描淡寫，面對接連爆料，他中午只好再度表示深切檢討，他已向監察院副院長李鴻鈞提自請處分，為此致上歉意，並接受批評指教；但他不忘說，監院業務費遭刪96%後，公務車油料及保險等都由用車人自行負擔。

從「思慮不周」到「深切檢討」，李俊俋做了最壞的示範；但這種切香腸式的道歉，沒被發現就先詭辯，把過錯推給對手，李俊俋還有資格在監院擔任百官楷模嗎？

更可議的是，民進黨立委上午記者會花了半小時重批立法院長韓國瑜和藍白在野黨，但被問及對李俊俋公器私用爭議時，綠委只用不到30秒草率回應。換位思考，今天若是韓國瑜或台中市長盧秀燕濫用公務車，民進黨將如何冷嘲熱諷？

黨同伐異莫此為甚，不禁令人想起賴總統昔日愛將陳宗彥擔任台南市府官員期間涉嫌喝花酒，台南地院一審判決無罪，因為查無證據「陳董」即為陳宗彥，同理可證，法院也無法證明「賴神」、「小英」、「花媽」是何人，大家都可以比照「陳董模式」嗎？

外界常罵民進黨是雙標黨，可能是一場誤會，因為從陳宗彥到李俊俋真是87分像，民進黨的標準還滿一致，不管是人或狗犯錯，只要是綠色的都可以原諒。

綠能你不能」從來沒有雙標，誰叫我們沒有綠色護身符。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

民進黨 韓國瑜 綠能

上一則

京華城案出庭作證 北市都委會前執秘：市長從沒指示我

下一則

新冠疫情連7升 6月底恐高峰期20萬人確診

延伸閱讀

台監院秘書長 被爆用公務車接送愛犬

台監院秘書長 被爆用公務車接送愛犬
做錯3件事惹怒民進黨？青鳥出征黃仁勳 批中共同路人

做錯3件事惹怒民進黨？青鳥出征黃仁勳 批中共同路人
新聞評論／進退之間 朱立倫循陳水扁或蘇貞昌模式？

新聞評論／進退之間 朱立倫循陳水扁或蘇貞昌模式？
李俊俋遭爆公務車送愛犬美容 挨批有羞恥心該知所進退

李俊俋遭爆公務車送愛犬美容 挨批有羞恥心該知所進退

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
一名美國籍男子在台發生車禍，造成下半身癱瘓，上網分享自身遭遇。（取材自「Dull Men's Club」臉書社團）

美籍男子在台車禍致癱瘓 為官司困3年終於能回家

2025-05-23 23:00
黃仁勳16日搭專機飛抵台北松山機場時，身上穿的正是Burberry經典黑色T恤。(記者林俊良／攝影)

黃仁勳每次抵台都吃這幾家 行程像「複製貼上」原因曝光

2025-05-22 19:40
前經濟部長孫運璿曾在台北市小欣欣豆漿店吃早餐時，做出影響台灣半導體產業的重大決定。（取材自新北市副秘書長張其強臉書）

在這做了決定…台灣半導體產業點子發源地的豆漿店在哪？

2025-05-24 09:13
投資人擔心，如果中國試圖「收回」台灣，就有可能爆發戰爭，致使台灣不再是一個擁有自己貨幣和身分的市場，而唯一的其他選項就是和平和維持現狀。路透

路透：外資意識到台海危機 但似乎也只有兩種選擇

2025-05-22 09:52

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬