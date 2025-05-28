京華城案出庭作證 北市都委會前執秘：市長從沒指示我

台北地院27日審理京華城圖利案，再提訊民眾黨前主席柯文哲，柯遭裁定延押兩個月。（記者余承翰／攝影）

台北地院審理民眾黨 前主席柯文哲 涉京華城圖利案，合議庭昨傳喚時任都委會執行秘書的劉秀玲出庭作證。劉稱台北市議員應曉薇曾把她叫進研究室談案子，把她罵一頓，劉女同時稱，柯未曾為京華城案直接指示她。此外，台北地院昨裁定柯文哲等人自6月2日起延長羈押兩個月

柯文哲庭末指出，劉秀玲在議會接受質詢時表現自然，「我怎麼會懷疑有問題」，他擔任市長八年都沒有機會和劉講到話；柯說，檢察官真的很會編故事，社會大眾都會知道這個案子是怎麼辦的，「在這之前，我只能暫時忍耐」。

合議庭昨提解柯文哲、威京集團主席沈慶京、應曉薇，傳喚台北市前副市長彭振聲與前都發局長黃景茂、應曉薇的助理吳順民與檢方交互詰問劉秀玲。

檢察官詰問時，劉秀玲證稱，京華城案自2020年4月16日開始研議，5月21日送大會，應曉薇曾把她叫進研究室，告訴她「妳寫這些意見，那人家玩了那麼久，不是要重來嗎」、「幕僚要守本分，讓人家玩了九年卻要重來」，把她罵了一頓。

劉秀玲說，都委會對京華城提出的一頁剪報稱以綠建築、智慧、耐震換取容積獎勵，程序上只能尊重，不過，京華城不是都更案，卻援引都更條例，適宜性、可行性都有疑慮。

柯文哲的律師陸正義詰問時，提出時任都發局專委王金棠轉給劉秀玲的簡訊，以及劉在偵訊時筆錄曾稱「由應曉薇跟市長說，認為我的意見阻撓京華城案」等，問她柯文哲是否曾指示過？

劉秀玲說「市長都沒有找過我」、「沒有直接指示過我」，簡訊是王金棠轉給她的，王跟她說是市長室秘書李旻蔚發的，她無法確認來自市長。她也曾拿簡訊給政風處看，政風人員告訴她簡訊似是京華城的語氣、而非應曉薇的；王後來轉告她，可能因此引來血刃之災，王還說是從市長室前秘書李旻蔚處得知，稱應曉薇對研議案非常生氣。

沈慶京的律師徐履冰提出劉秀玲與都委會前執秘邵琇珮、都委會前委員胡芳瓊對話，指劉稱「我猜京華城是想嚇我」、「大家走著瞧」、「爛透了」，是否對京華城頗有惡意？劉秀玲回說，她覺得很無辜，且是京華城先發新聞稿指名她誤導，「我也不知道為什麼會講那些話，應該在氣頭上吧」。

台北地方法院審理京華城案，昨天裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等四人自6月2日起延長羈押兩個月，並且停止接見通信。法官認為，證人交互詰問尚未結束，柯文哲等四人仍有串供滅證之虞，羈押原因尚未消滅，有羈押之必要。

對此，民眾黨表示，延押理由書找不到具體事證，可謂套用「萬用例稿」複製貼上，令人完全無法接受，對比綠色權貴一再輕易逃亡，「如此的雙標，讓人民對司法信任再度重創。」