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控蔡英文博士論文不存在纏訟6年 彭文正二審再吞敗

記者王宏舜／台北28日電
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媒體人彭文正（右圖）長期質疑蔡英文（左圖）博士論文的真實性，台北地方法院2022年12月判彭文正敗訴。彭上訴，台灣高等法院27日駁回。（本報資料照片）
媒體人彭文正（右圖）長期質疑蔡英文（左圖）博士論文的真實性，台北地方法院2022年12月判彭文正敗訴。彭上訴，台灣高等法院27日駁回。（本報資料照片）

媒體人彭文正長期質疑蔡英文總統博士論文的真實性，提民事訴訟要求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，全案纏訟6年，台北地方法院更一審2022年12月判彭文正敗訴。彭上訴，台灣高等法院昨宣判，彭透過視訊方式跨海聆判，審判長宣示「上訴駁回」，螢幕中的彭表情木然，審判長還提醒「彭先生可以離線了」。

彭文正因誹謗蔡英文，遭檢方起訴，他2021年6月出境赴美，北院審理時因兩次未到而遭通緝至今。彭因護照到期，申請換發護照遭拒，他以外交部為被告提行政訴訟，最高行政法院今年1月23日判彭敗訴確定。

彭文正表示，教授林環牆曾就蔡英文是否有博士論文提出獨立調查報告，他質疑論文不存在，但蔡竟以「總統之尊」提告妨害名譽，控他抹黑、造謠、散布假消息。彭主張，論文是否存在影響到蔡能不能向他主張侵權行為損害賠償責任，因此提確認1984年英國倫敦政經學院論文不存在訴訟。北院2020年1月駁回，但高院認為彭的提告是否合乎法律要求，北院應闡明，卻未經言詞辯論就判駁回，訴訟程序有重大瑕疵，廢棄、發回。

北院更一審認為，蔡英文取得博士學位的歷程，與提出的證據相符，LSE 1984年2月8日寄發正式通知書，記載蔡英文論文題目、專業領域及通過博士學位考試，獲頒博士學位。再者，倫敦大學、英國政經學院聲明及英國資訊專員辦公室（Information Commissioner's Office）也一致表明，蔡英文1984年2月經兩位口試委員審查論文後，獲頒倫敦大學LSE博士學位。

北院勘驗蔡英文的論文，紙張有泛黃陳舊痕跡，應是年代久遠的舊物，雖然論文的散裝形式與正式論文應為釘裝成冊的樣式不符，難以認定是蔡英文提交校方審核的正式合格論文，但可認定蔡英文提出的是1983年製作論文的原稿。

另外，蔡英文雖未能提出1983、1984年間合格通過倫敦大學LSE審核的論文，用以消除爭議，但蔡英文確實有獲頒倫敦大學LSE博士學位，縱使LSE、倫敦大學總院圖書館（SHL）、高等法律研究院圖書館（IALS）均未收藏她的論文，此部分屬於圖書館保存的問題，無從推論蔡英文有沒有交付論文。

北院指彭文正提本案訴訟並無確認利益，綜合全部卷證資料，足以證明蔡英文具倫敦大學LSE博士學位資格，亦可推知蔡英文曾撰寫、提交論文，經LSE審核通過。

案經上訴，高院民事庭認為北院更一審認事用法無違誤，昨判上訴駁回，但彭文正的支持者則相當不悅，現場起鬨「剛剛那個審判長叫什麼名字？」

蔡英文 高院 護照

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