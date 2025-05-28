新聞評論／不會做就換人 賴政府拿地方出氣太鴨霸

賴政府報復藍白凍刪總預算，拿地方和人民出氣，暴露鴨霸本性。圖為賴清德總統（左）及行政院長卓榮泰（右）。（本報資料照片）

中央政府總預算遭刪，行政院高呼政務無法推動，藉此催動大罷免 ；近日更補一刀，將對地方政府的一般性補助款大刪25％。此舉衝擊教育、社福與基礎建設，地方強烈反彈。民眾黨團隨即在立院提案，要求政院依法補足地方補助款；民進黨 團則稱，決議案效力無法凌駕總預算審查結果。行政院為報復藍白凍刪總預算，拿地方和人民出氣，暴露自己的鴨霸本性。

事實上，中央總預算雖遭立院刪減，但歲出仍創史上最高；說不能做事，根本是無賴之詞。賴政府更趁此逆勢操作反擊，當成大罷免的火藥。一是鋪天蓋地散播假訊息，總統府副秘書長何志偉近日還鬼扯，「阿兵哥再兩周就沒飯吃」。二是各部會裝窮賣慘演很大，閣揆卓榮泰 宣傳周年政績，還不忘表演「杯子蛋糕秀」。三是拖延不送部會解凍報告，堅持哭窮戲。四是藉口因應川普關稅戰，開列特別預算偷渡被刪預算。五是聲請釋憲，叫大法官出面圍事。最後是重砍地方補助，恣意報復人民。更重要的是，配合府院各種反擊，綠營同步操作大罷免。

當初民進黨聲稱，中央總預算中的必要支出，包括各縣市一般性補助款，是「動不得」的。如今行政院卻說，一般性補助款是中央「得」予補助，並非「一定」要補助，大刀砍掉四分之一。當初藍白立委刪減的，是中央部會浮編的宣傳及業務預算；現在行政院的大刀，卻劈向地方迫切的教育、社福與基礎建設款項。更荒謬的是，當初綠營和側翼網軍造謠，指控藍白大刪教育、社福預算；如今真正下此毒手的，卻是卓榮泰領軍的行政院。

立委監督政府、凍刪浮編預算，是人民付託的天職；賴政府報復性統刪地方補助款，則是違法亂紀。學者專家都指出，行政院此舉不但於法無據，甚且有違法之嫌。根據《財劃法》、《地方制度法》及中央對直轄市及縣市政府補助辦法，中央對地方的補助款是法定義務；在地方政府無違法濫用的情況下，中央政府無權剋扣補助款。

進一步看，依立法院修正通過的《財劃法》明訂，中央給地方的一般性補助款，金額不得少於修正施行前一年度預算編列數。行政院卻辯稱，預算早已編列，應適用舊財劃法。但財劃法修正已由總統府公布生效，行政院卻死抱舊財劃法為自己的違法辯護；連法律都可以任意曲解並選擇性遵守，這個政府還有什麼濫權違法的事情做不出來。行政院雖已聲請釋憲，但在釋憲結果出爐前，至少應依法行政；但卓內閣卻自行其是，擅自決定暫緩撥款，威權又不可理喻。

更荒謬的是，面對地方政府齊聲反彈，海委會主委管碧玲卻反咬地方政府在藍白刪減預算時袖手旁觀，犧牲了人民的利益，如今才會有現在預算被刪的狀況。卓榮泰也說，希望審查預算時，地方首長好好影響立委。中央的無能無德，全都怪給地方，卓內閣的推諉本事還真高明！

問題是，行政、立法兩院的攻防，何時輪到地方政府撈過界去插手？地方首長都是民選產生，他們並非中央政府的「屬下」，行政院豈能隨便支使他們？何況，民進黨說了「地方補助款不能動」，在野立委沒動這些錢；現在，卻是中央粗暴揮刀地方。這種顛三倒四的政府，還值得人民信賴嗎？

地方的教育、社福、基礎建設等補助款，是基層民眾最需要的資源。賴政府執政不力，卻拿砍預算來懲罰地方，以人民為芻狗。台中市長盧秀燕回嗆卓榮泰：「不會做就換人做！」此話正是人民心聲。（轉載自聯合報社論）