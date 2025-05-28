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賴政府推「中正路」改名 蔣萬安批：搞政治不辦正事

記者洪子凱、葉冠妤／台北28日電
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台北市長蔣萬安。（記者曾吉松／攝影）
台北市長蔣萬安。（記者曾吉松／攝影）

賴政府強推全台「中正路」改名，內政部長劉世芳希望各縣市政府推動，卻遭台中市長盧秀燕嗆「吃飽太閒」、桃園市長張善政說不考慮這麼做。台北市長蔣萬安昨天也說，賴政府不關心刪除補助款對地方影響，「只搞政治，不辦正事」，無法苟同。

劉世芳昨受訪表示，會推動中正路更名，是因為牽涉到威權時代的專有名詞，而且立法院早就通過「促進轉型正義條例」，接下來轉型正義部分工作是跟地方政府配合，針對路名、銅像等威權體制時代專有名詞更名或其他措施，中央會跟地方持續溝通。

劉世芳坦言，地方在處理上確實有些困擾，包括牽涉戶政、地政資料需要修改等不便，中央也都尊重；像是過去台南市將中正路改為湯德章大道，或日前的中原大學校區中正樓更名，政府也都有補助、協助招牌更名，但這需要時間溝通。她強調，推動轉型正義需要中央跟地方溝通，地方也需要跟居民做充分溝通，才符合轉型正義的意旨跟方向。

北市議員李明賢昨質詢，北市被刪了近台幣38億元，但劉世芳非但不關心補助款被刪後對地方政府影響，只以意識形態認為「中正路」要改名，更點名台北、桃園、台中三直轄市進度太慢，盧秀燕回嗆「吃飽太閒」，張善政也表示桃園市中正路不會異動，蔣萬安態度為何？

蔣萬安直言，無法理解為何中央有錢補助地方改路名，卻沒錢補助地方照顧弱勢族群、學生、孕婦，「只搞政治，不辦正事」，他無法苟同。北市府民政局長陳永德也說，光是改名牌成本就要一百萬元，中央做法「真的莫名其妙」。

張善政日前表示，中正路如果改名會造成很大的困擾，所有居住在這條路的民眾，身分證和郵遞地址、房屋權狀等都要變更，改下去不得了，「我覺得不要去動它」，畢竟這麼多年大家已經叫習慣了。盧秀燕對此曾說「吃飽太閒」，這句話其實也反映桃園市府的心聲。

內政部長劉世芳推動各地中正路更名，台北市長蔣萬安批賴政府「只搞政治，不辦正事」（...
內政部長劉世芳推動各地中正路更名，台北市長蔣萬安批賴政府「只搞政治，不辦正事」（記者曾吉松、杜建重／攝影）

盧秀燕 張善政 蔣萬安

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