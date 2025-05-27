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新聞評論／認錯部長變說謊律師…顧立雄何苦把自己變成吳釗燮？

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國防部長顧立雄（左）備詢時表示，今年軍校招收比去年好很多，不認為需要區別男女比例， 他並舉例台大法律系也是女生比男生多。(記者許正宏／攝影)
國防部長顧立雄（左）備詢時表示，今年軍校招收比去年好很多，不認為需要區別男女比例， 他並舉例台大法律系也是女生比男生多。(記者許正宏／攝影)

顧立雄與吳釗燮，都是蔡政府的國安體系重臣，賴總統上任後繼續擔任要職。但兩人在社會大眾的印象分數，卻相去甚遠。

顧立雄出身綠營「御用律師」，在黨產會積極追殺藍營，轉任金管會後卻形象一變，頗得學習快、尊重專業的好評。蔡政府後期執掌國安會，成功將領域權力一把抓，更趕上拜登政府圍堵北京，拉近台美關係。賴總統任命他接掌國防部，同樣建立起尊重專業、揚棄形式主義的「人設」，堪稱卓內閣中聲望最佳閣員之一。

不同於顧立雄的低調，吳釗燮身為綠營「外交一哥」，卻鬧出不知中華民國未曾與新加坡建交的糗事。平日愛在推特發文開嗆，卻在外長任內喪失8個友邦。遇到口才便給的立委，頓時只剩氣急敗壞。近日甚至傳出，追隨多年的親信幕僚是共諜，事發至今，不敢出席任何公開場合，唯恐被提問。

然而，顧立雄26日在立院的表現，卻實在比不上他過去一年累積的名聲：面對軍校招生「陰盛陽衰」，顧立雄表示，今年軍校招收名額遠比預期多，他也不認為招生需要區別男女比例。在答覆立委徐巧芯質詢時，顧立雄解釋，軍校招生是「成績排序，擇優錄取」，並略帶笑意表示，台大法律系現在也是女比男多。

徐巧芯反駁，台大法律系招生並沒有區分男女，但軍校招生簡章上，明確列出男生與女生的預定招收名額。顧立雄仍堅持「沒有區分」，對招生簡章上的數字，他宣稱，「那只是現狀的敘述，我認為沒有意義」。

然而，顧立雄所提兩個論點，都完全經不起推敲：他宣稱「軍校招收名額遠比預期多」，但在三軍官校與國防大學三所學院的一年級，只有國防管理學院現員數（158人）高於錄取名額（140人），卻是靠大幅超收女生而來，計畫收29人，實際高達90人。反之，該院男生預計招收111人，現在只有68人，短少近四成。另一個大量超收女生的政戰學院，女生現有數70人，是招收目標38人的近兩倍；預計招收男生122人，現在只有86人。

其他未出現大幅超收女生的軍校，都出現嚴重人數不足：中正理工學院預計招收200人（軍費生190人），現有159人，不到八成。陸軍官校預計收360人，目前只有162人，比例僅45%。海軍官校預計收190人，現有106人，比例57%。空軍官校預計收236人，現有172人，比例73%。

如此難看的數字，與顧部長口中的「遠比預期多」，如何搭得起來？

另一方面，女性擔任軍人，未必比男性不稱職。從立院答詢過程可知，顧立雄也認同此理論，比起國防部人事次長在台上宣稱「超收學校都是培養支援兵科」，部長的態度顯然更前衛。既然如此，國防部應該大幅調整軍校招生的男女名額，讓性別比例與實際招獲狀況接近，甚至可將部分科系改為男女合招，不限定性別。

然而現實狀況是，簡章寫得清清楚楚，現行軍校的錄取管道就是男女分別。只是當初訂定的錄取額度，和考生呈現的成績分布，實在落差太大，才會出現男生招不滿，女生超額增收的狀況。甚至於下學年（2025）的軍校聯招，簡章已經公布，各校不但仍然是男女分招，甚至各院校的男女招生數字，也與往年非常接近，完全沒配合實情進行調整。

國防部白紙黑字的公告訊息，部長卻可說「只是現狀敘述，我認為沒有意義」？如果今年考試結束後，有女性落榜生拿著部長的這句話提出申訴，要求男女生的最低錄取分數必須一致，到時國防部該如何處理？

顧立雄「運氣」不錯，儘管無法自圓其說，也沒被追問到說不出話來。但這是否代表，外界過去一年對他的印象，是遇到質疑願意傾聽、有錯誤願意承認的顧部長；沒想到今天卻遇到只求在台上壓過對方，不惜睜眼說謊話的「顧律師」？

如今顧部長的聲望，來自於過去積極建立人設，努力褪去舊印象，如今難道要自毀前功？

國防部 徐巧芯 中華民國

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