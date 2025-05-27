藍委吳宗憲批中央刪救命錢 籲地方提告爭回補助款

國民黨立委吳宗憲籲地方提告中央。（記者許正宏／攝影）

行政院拍板統刪中央給各縣市的一般性補助款25％，引發地方政府反彈。國民黨 立委吳宗憲昨天痛批，這些都是地方救命錢、育兒錢，卻被「吾賴政府」違法沒收；他在立法院司法委員會當場告發公務員涉及刑法「違法抑留剋扣罪」及貪瀆罪，要求檢察官查辦。

吳宗憲除告發公務員外，也呼籲各縣市政府，可依行政訴訟法第8條提起一般給付訴訟，請求中央政府履行「法定給付義務」，同時基於急迫性，向法院聲請暫時狀態「假處分」，要求中央先行發放剋扣的補助款。

行政院則表示，尊重吳宗憲提告的權利，但吳所指違法情形並不存在。

立法院今年1月通過刪減今年度中央政府總預算案，其中636億元台幣（約21億2495萬美元）要求政院自行調整。行政院認為窒礙難行，竟決定統刪中央給各地方政府一般性補助款25％，讓地方政府財政雪上加霜。

吳宗憲在臉書表示，依據憲法147條「中央本應謀求地方經濟發展」，因此，地方補助款為中央憲法義務；中央還違反財政收支劃分法第卅條「補助不得低於前一年度」的規定，此法已在立法院三讀通過、經總統公布，縱使中央要提釋憲，在被宣判違憲以前，法律效力「不受影響」。

吳宗憲痛批，「吾賴政府」竟然無視法定預算的約束，違法剋扣補助款，致使如此重大公共利益損害。他也點名主計長陳淑姿，過去曾任職於台南市政府主計處，想必知道這些都是地方救命錢、教育錢，結果現在卻被民進黨 政府「違法沒收」。

政院人士回應指出，有關中央政府補助地方政府的依據，首先，地方制度法第69條已明確規範中央政府具有裁量權，是針對全台均衡發展及地方財政能力進行全盤考量後，「酌予補助」；行政院主計總處在去年8月30日早就函告各地方政府，如果預算經過立法院刪減，一般性補助款會隨之調整。

該人士續指，新版財政收支劃分法於今年3月21日公布時，今年度中央及各地方政府的預算都已完成編列及審議，實務上無法再回溯到今年適用；亦即今年度一般補助款並不適用新版財劃法的規範，而依地方制度法的規定，也沒有應發給一定數額的義務。

北市府表示，不排除一切行政救濟行動。新北、桃園市府表示，積極向行政院溝通爭取。苗栗縣長鍾東錦表示，已會同立委拜會主計總處，若提不出解方再來提告。雲林縣長張麗善說，中央不能把問題轉嫁給地方。

鍾東錦說，縣府現階段不會跟進提告，他相信中央會討論出有效解方，「船到橋頭自然直」。

張麗善表示，中央總預算遭統刪本是常態，卻移花接木轉嫁地方埋單，「這是用政治制裁地方政府」，呼籲中央政府懸崖勒馬。

新北市新聞局長李利貞說，盼中央一般性補助款，依原核定數撥付地方，並依財劃法規定計算今年度應增加分配的統籌分配稅款，已發文向政院爭取。新北市主計處長吳建國坦言，事前不知會被砍預算，因新北沒有歲計賸餘，若未即時因應，第四季預算將出現問題。

桃園市新聞處長羅楚東表示，一般性補助款有法律規定，沒隨意解釋空間，中央統刪創下惡例，違反財劃法等規範，將持續溝通。台中市政府表示，相關法律問題屬於行政院、立法院權責，市府不回應。

高雄市財政局表示，針對中央統刪補助款，市府正在盤點各項計畫，評估可能影響，未來持續落實開源節流降低衝擊。