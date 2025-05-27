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黑白集／中選會違法沒收公投 更大的民主又來了

黑白集
立法院日前通過「反廢死」、「重啟核三」公投，中選會日前決議「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」拒辦理公民投票，立委葛如鈞（右起）、吳宗憲、羅智強在立院黨團舉行記者會表達譴責，並邀請同時也是被害者家屬的中華民國生命權平等協會榮譽理事長張介能（左二）、理事劉祉源（左一）出席表達看法。（記者許正宏／攝影）
立法院日前通過「反廢死」、「重啟核三」公投，中選會日前決議「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」拒辦理公民投票，立委葛如鈞（右起）、吳宗憲、羅智強在立院黨團舉行記者會表達譴責，並邀請同時也是被害者家屬的中華民國生命權平等協會榮譽理事長張介能（左二）、理事劉祉源（左一）出席表達看法。（記者許正宏／攝影）

立法院通過「反廢死」和「核三延役」公投提案，其中「反廢死公投」迅即被中選會駁回。中選會扮演民進黨打手已不新鮮，但連立法院決議都駁回，倒是頭一遭。所謂「獨立機關」，徒留笑柄。

中選會駁回該公投，理由是「判處死刑一致決」是憲法法庭的判決，立院公投提案違背此判決，「不符合公投法重大政策創制或複決」。中選會還無法找法，說基於該會組織法，中選會有權「依法決議」公投案成立與否。

然而，2017年民進黨大修《公投法》，重點之一就是主張「公民投票實質內容，不應受政府行政機關審查」，因此廢除「公投審議委員會」，取消行政部門對公投案的「實質審查」權力。莫非，廢除「公投審議委員會」後，其權力即由中選會自動接收？無論從任何角度看，公投案是否違憲，中選會都無權置喙。

更諷刺的是，當年提案修公投法的民進黨立委，包括現任副閣揆鄭麗君、高雄市長陳其邁；連署人則有現任副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、台南市長黃偉哲等人。昔日反對行政審查公投案，如今卻放任中選會沒收公投，不惜自己打臉自己。

中選會甘當打手，主要是忌憚「反廢死公投」對民進黨造成殺傷力。說穿了，除了大罷免，用違法濫權手段沒收公投，也是賴總統所謂的「更大的民主」。（轉載自聯合報）

公投 民進黨 廢死

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