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新聞評論／進退之間 朱立倫循陳水扁或蘇貞昌模式？

重磅快評
國民黨主席朱立倫接受聯合報專訪，首度鬆口「我非常期盼順利交棒」。朱立倫下一步牽動黨內競合，如同專訪當天，朱立倫背後一幅孫文的字畫「努力進前」，進或退令人玩味。（記者黃義書／攝影）
國民黨主席朱立倫接受聯合報專訪，首度鬆口「我非常期盼順利交棒」。朱立倫下一步牽動黨內競合，如同專訪當天，朱立倫背後一幅孫文的字畫「努力進前」，進或退令人玩味。（記者黃義書／攝影）

民進黨大罷免來勢洶洶，國民黨主席朱立倫接受聯合報專訪，首度鬆口「我非常期盼順利交棒」，在黨內捲起千堆雪，朱立倫究竟進或退，牽動台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等黨內競合關係。民進黨過往兩次政黨輪替，陳水扁「以退為進」、蘇貞昌「大局為重」，分別扮演關鍵角色，或可成為朱立倫借鏡。

政治人物說法經常是「7分虛、3分實」，虛實掩護測水溫，也保留進退空間，每一步都是精算；與其聽其言、不如觀其行，屁股比嘴巴誠實。朱立倫「交棒」一說出口，黨內都在臆測他的潛台詞，「急流勇退、以退為進、可退可進」等議論頻傳，某種程度或可緩解內外壓力，但許多人是不信者恆不信。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，朱立倫願意交棒是好的論述，但若想選總統的人，最後沒有表態要投入黨主席選舉，朱立倫還是有可能繼續連任。

2000年總統大選，民進黨也曾面臨內戰僵局，當時國民黨仍大權在握，當紅的政治明星陳水扁成為民進黨最大希望，但面臨「4年條款」內規箝制，扁在中常會意外拋出「以退為進」絕招，建請全黨推舉前主席許信良參選總統，不要因他個人修改4年條款，以維護黨的和諧；對於陳水扁拋出的震撼彈，許信良當時表示，希望不要有人因為他就放棄總統大選，他考慮脫黨與扁無關。

民進黨最後一致通過修改4年條款，全黨為阿扁量身打造解套參選的捷徑，陳水扁和許信良拚總統、而非爭黨魁，因為各界公認時任民進黨主席林義雄沒有參選總統的野心，沒有攪局的能力。

2016年總統大選，國民黨面臨「換柱」爭議，當時國民黨主席正是朱立倫，藍營網內互打，成就民進黨第二次政黨輪替的空前契機。黨內公認當時政治明星蔡英文最有實力，英系大戰略主張先取黨魁再戰總統，避免後院失火；形勢比人強，時任黨主席蘇貞昌先在2014年宣布不連任黨主席、2015年再宣布不角逐總統，等於提前認輸讓給蔡英文選總統。一向霸氣的蘇貞昌竟甘願大局為重，其實起源於2010年他曾任性強爭台北市長參選權，結果敗選反受重傷，埋下「蘇蔡之爭」轉捩點。

2020年蔡英文總統競選連任，黨內對手賴清德硬要提早出頭拚初選，時任黨魁的蔡英文掌握黨機器優勢，賴清德在初選過程被打趴，還一度向小英網軍求饒。這次事件造成兩大影響：其一，「蹲下再躍起」的蘇貞昌後來獲得蔡總統充分授權，成為史上任期最長的行政院長；其二，賴清德記取教訓，2024年挑戰總統大位前，必先取下民進黨主席寶座，確保在黨內初選可獲得主場優勢。

民進黨為了政權，可以無所不用其極，國民黨卻常自縛於溫良恭儉讓。黨主席雖然不是當選總統的票房保證，但黨魁和總統候選人「二合一」，至少不會出現當家鬧事的「破壞王」；朱立倫有參選總統的經驗和能力，「換柱」陰影卻揮之不去，盧秀燕雖然講求團結、人和，但黨主席仍是前往總統大位的「通關密碼」，加上民進黨大罷免步步進逼，時空環境大不利，國民黨有志大位者必須調整思維。

國民黨2000、2024年總統大選情勢都曾一度看好，但時任黨主席吳敦義、朱立倫贏了地方、輸了中央，講功勞卻似政治情勒，因為功勞再大還是沒有執政權來得大。政治人物常自詡「成功不必在我」，卻往往知難行易，小部分說自己、大部分劍指別人。

贏非贏、輸非輸，國民黨過去幾年雖在百里侯、國會席次有所斬獲，但政黨不輪替、國家再空轉，全民都是輸家；如果贏了黨主席、卻輸了總統大位，永遠的在野黨說得再天花亂墜，仍只是天馬行空。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

民進黨 朱立倫 國民黨

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