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趙少康：朱立倫交棒不必等到9月 盧秀燕應提前6月上陣

台灣新聞組／台北27日電
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外界看好台中市長盧秀燕（前排中）接棒國民黨主席，盧26日出席市政活動，不回應政治議題。（圖／台中市新聞局提供）
外界看好台中市長盧秀燕（前排中）接棒國民黨主席，盧26日出席市政活動，不回應政治議題。（圖／台中市新聞局提供）

國民黨主席朱立倫接受聯合報專訪，首度表達「期待順利交棒」，引發討論。中廣前董事長趙少康認為，台中市長盧秀燕是接任黨主席的適合人選，也是參選2028年總統的適合人選；如果朱立倫是誠心誠意願意交棒，不必等到9月，因為大罷免投票時間可能7月就公告，盧秀燕應該提前在6月就上陣，用「雙馬車」發揮雙馬力。馬英九基金會執行長蕭旭岑則認為，若有志選總統者沒表態，朱仍可能扛責。

不過，朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤說，期盼放下紛爭，團結國民黨、堅定迎向下階段挑戰。

趙少康的喊話與凌濤的說法，被外界解讀是反朱、挺朱互別苗頭。朱立倫昨受訪表示，自己的立場都非常一致，大家每次提到盧秀燕市長，他都表示「很好、非常歡迎、誠摯歡迎」，「我的心情就是希望能夠順利交棒」，盼全黨上下團結一心，一起反惡罷、戰獨裁。

至於朱立倫點名藍營4直轄市長是優秀人選，新北市長侯友宜說，持家的人最辛苦，國民黨要團結在一起。桃園市長張善政說「他意指盧秀燕吧」、「個人意願當然尊重」。台北市長蔣萬安與盧秀燕都未表態。

雲林縣長張麗善指出，目前重中之重是反惡罷要成功，黨籍任何一席立委都不能少，朱立倫擔任黨主席後，國民黨屢戰屢勝，「沒有功勞也有苦勞」，朱仍有連任機會；其他黨內同志有心的話，也可透過公平競爭，一起為黨務努力。

以「藍營大兵」自居的無黨籍苗栗縣長鍾東錦則表示，時間到了，如果有更恰當的人接棒，也不是件壞事，盧市長是非常恰當的人選；國內政黨鬥爭厲害，國民黨需要反應快速的部隊，盧來帶領國民黨，可以更好。

趙少康更直言，現在縣市首長大多由國民黨擔任，立委席次也比民進黨多，就是中央連續幾次選舉都無法執政，當前國民黨面臨大罷免「31比0」的局面，實在很難看，絕對不能被民進黨完封，備戰大罷免是當務之急。他認為，盧秀燕可偕同朱立倫，用「雙馬車」發揮雙馬力來號召基層，才能發揮激勵效果，從中央到地方，全力備戰大罷免。

對於趙少康喊話盧秀燕現就可上陣，多數藍營立委低調不願多談，直呼消息來得突然，且怎麼評論都不好。一名正面臨罷免的都會區立委表示，黨中央現正忙著反罷免到一半，突然換主席也很麻煩。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，國民黨是一個大家庭，未來由誰領導，相信大家會以共同智慧決定，只要先把大罷免這關守住。

另名藍營直轄市區域立委則說，大家幾乎都認定由盧秀燕接棒黨主席，但不管怎樣，一定要經過選舉機制。

國民黨主席朱立倫（中）26日與黨籍立委鄭正鈐（左）同台，向支持者喊話「反惡罷」。...
國民黨主席朱立倫（中）26日與黨籍立委鄭正鈐（左）同台，向支持者喊話「反惡罷」。（圖／國民黨提供）

國民黨 盧秀燕 罷免

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