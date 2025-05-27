李俊俋遭爆公務車送愛犬美容 挨批有羞恥心該知所進退

監察院秘書長李俊俋李俊俋遭指控，利用監院公務車接送愛犬到寵物沙龍。（本報資料照片）

監察院日前舉行記者會，指該院2025年業務預算遭立法院刪除96%，當時監院秘書長李俊俋包含車輛維護保養等多項費用都受影響；不過，李俊俋遭指控，利用監院公務車接送愛犬到寵物 沙龍。民眾黨 主席黃國昌 批評，李俊俋面對自己公器私用僅輕描淡寫表示自己「思慮不周」，要全國公務員情何以堪，李俊俋如果還有為官最後一點羞恥心，就應知所進退。

「TVBS新聞網」接獲爆料指出，20日下午約4時30，監院司機以公務車接送李俊俋愛犬狗到北市大安區信義路3段某家寵物沙龍，旁邊還有一位疑為秘書長辦公室人員的白髮男子負責帶狗進入店家，旋即駕駛公務車返回監察院，傍晚6時30分左右，李俊俋再從監察院搭乘公務車到寵物沙龍接狗。

黃國昌在臉書貼文指，在絕大多數國人眼中，監察院早已淪為廢物院、東廠院。也因此，在審查今年度預算時，為避免浪費民脂民膏，在野黨合作替全民把關

黃國昌說，早已喪失功能的監察院大官，根本不配花人民的血汗錢乘坐公務車。然而，今天卻爆出李俊俋，不僅要員工幫他接送寵物，還是濫用監察院的公務車成為私人寵物接送車。

黃國昌說，面對這種公器私用的劣行，李俊俋輕描淡寫表示自己「思慮不周」。職司百官糾彈的御史台如此這般的標準，要全國公務員情何以堪！

黃國昌說，李俊俋如果還有為官最後一點羞恥心，就應知所進退。否則，未來監察院哪裡還有臉去考核文武百官，又有誰會信服？

黃國昌說，此等濫用司機及公務車的情形，只有李俊俋嗎？還是有其他監委也如此？監察院最好先自清，別讓御史大夫繼續顏面掃地！