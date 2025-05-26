有默契？朱立倫表態願交棒黨主席 盧秀燕、蔣萬安均不表態

台北市長蔣萬安（左）26日到台北體育館觀賞林友茂（中）羽球表演賽，被問到國民黨黨主席改選議題，並未表態。（記者曾吉松／攝影）

國民黨主席將改選，更傳出台中市長盧秀燕 有意參選，黨主席朱立倫 更表態願意交棒。與盧關係友好的台北市長蔣萬安 今天(26日)出席活動被媒體問到看法，並未表態。而盧秀燕出席台中市政活動也表示上班時間不談政治，未明確表態，雙方相當有默契。

外界近日不斷提出黨主席改選，並由台中市長盧秀燕接棒朱立倫，朱接受本報專訪表示，改選時程不變，7月公告，9月改選，10月交接，他也坦言，「其實我的心情是非常期盼順利交棒」，讓黨愈來愈好；一直自許為總教練，要讓球隊贏、讓國民黨贏，是他最大的目標。

台北市長蔣萬安今天出席世壯運活動，觀看104歲林友茂與前國手李洋搭檔進行羽球表演賽，被問到怎麼看朱立倫交棒說、是否支持盧選黨主席，僅表示，「謝謝，今天就是來看李洋還有老頑童之稱林友茂比賽」雖後走入場內看比賽，並未正面回應。

蔣萬安說，林友茂目前是金氏世界紀錄最高齡羽球選手更搭配奧運金牌李洋，對決李洋父親李峻淯、高中啟蒙教練鄭永成，這場賽事會非常精彩，更是世壯運精神，希望推廣全民運動全民參與。