循馬英九模式 藍基層：盧秀燕若選總統應兼黨魁

台中市長盧秀燕被視為國民黨主席的熱門人選。（本報資料照片）

國民黨 主席今年改選，針對黨主席朱立倫 交棒及總教練說，國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，朱若希望連任黨主席就是選手、不是總教練，除非是「不選了」。他說，盧秀燕 若要投入2028總統大選最好兼任黨主席，這是馬英九當年模式。

不過，李中認為擔任黨主席既要承擔選務工作也須提出兩岸論述，無法再以「與市政無關」推託，盧選不選要想清楚，時間不等人，必須盡快做出決定。

親盧人士指出，盧秀燕直到現在仍未鬆口，始終說「慎重考慮」；黨內現在確實有許多聲音，大家都說「除了盧，誰能帶領國民黨？」但真的選上就會知道「那個位子沒那麼好坐」。

藍營台中重量級人士表示，盧秀燕宣布參選黨主席一定能選上，她是黨內最大公約數，也是2028總統大選的潛在人選，但現在黨主席選舉是「反朱派」與「擁朱派」之爭，雙方未必為國民黨與盧本人著想。

台中市前市長胡志強昨新書發表會，立法院長韓國瑜等多位政要與會，國民黨主席朱立倫未現身引發聯想。胡志強受訪表示，「我感謝能來的人，也體諒不能來的人」。

傳出盧秀燕對於是否參選國民黨主席陷入長考，媒體詢問胡是否會找盧聊聊或勸進？胡志強說，等盧願意跟他談的時候他當然願意談，「我了解盧秀燕很深，她一定會仔細審慎考慮，不會輕易決定」，如果盧不想到處問，也要尊重她。

媒體追問自己是否會參選？胡笑答：「那是上一輩子的事，那時候你還沒出生。」胡志強說，國民黨現在處境非常困難，應該置之死地而後生，他認為，國民黨不要有太多顧忌，要救這個黨，是不求從這個黨再得到任何東西。