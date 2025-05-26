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朱立倫批賴政府：對內家暴 對外無能

台灣新聞組／台北26日電
國民黨主席朱立倫指出，賴總統執政一年，民眾對執政黨的評價就對內要打殘在野黨，對外遇到國際挑戰就是「跪、舔、送」。（記者黃義書／攝影 ）
國民黨主席朱立倫指出，賴總統執政一年，民眾對執政黨的評價就對內要打殘在野黨，對外遇到國際挑戰就是「跪、舔、送」。（記者黃義書／攝影 ）

國民黨主席朱立倫接受聯合報專訪表示，賴總統執政一年，民眾對執政黨的評價就是「對內家暴，對外無能」，對內要打殘在野黨，對外遇到國際挑戰就是「跪、舔、送」。

他更以「三獨總統」形容賴清德「最台獨、最獨裁、最狠毒」，除了「最台獨」，對台灣民主「最獨裁」，對在野黨「最狠毒」，包括陳水扁、呂秀蓮、謝長廷等民進黨前輩、大老都提出呼籲，奉勸賴清德還是要聽重量級前輩的話。

朱立倫指出，「賴17條」已明顯超越民進黨台灣前途決議文，所以才會引起民進黨大老及前輩反對，但賴清德置之不理；賴清德的決策圈愈縮愈小，除了要消滅在野黨，根本也不聽民進黨不同派系前輩的話，只有在小圈圈做決斷；台灣幾十年來從來沒有人會以此手段對付在野黨，不管是司法手段或是大罷免，都創下台灣民主「最悲哀的奇蹟」。

針對賴清德邀請朝野會商，指示國安團隊向在野黨主席進行國安簡報，朱立倫主張，國安議題絕非狹隘的國防或兩岸，包括國防、經濟、能源、社會等安全議題，「賴總統敞開雙手，我也敞開雙手」，盼國安簡報變成實質朝野對談；若國安跨黨機制形成後就定期見面，遇到緊急狀況可以啟動，朝野立即見面解決問題。

朱立倫表示，針對國防安全、經濟安全、能源安全，國民黨將推動三大法案，第一是制定「國防現代法案」，透過特別預算或制定法案，讓國防預算用在刀口上，而非限於軍購；提高軍人待遇，加強專業職能，讓年輕人願為國貢獻，得到較好訓練。

經濟安全部分，朱立倫說，國民黨創建了台積電，民進黨卻送走台積電，過去國民黨執政，台積電到海外投資有規範，研發中心不能離開，設廠的家數跟封裝廠的家數都要限制，未來若不只台積電，連供應鏈也要出走，下一代還有什麼機會？有鑑於此，國民黨要推動「產業安全法」，根留台灣。

他說，國民黨也憂心現在走入非核，能源安全何在？當有天災、戰亂，有足夠能源嗎？因此第三項重要法案就是「能源安全條例」，或修正「電業法」，增修相關規範。

黨內質疑國民黨為何要當濫好人幫執政黨解套？朱立倫說，國家是屬於大家的，朝野都有責任，國民黨要扮演「煞車皮、黑臉、積極」三大角色，以核電延役而言，在野黨修法為台灣能源安全留下一扇窗，行政團隊不做是其責任，有天換黨執政，就能快速重啟核電。

國民黨 朱立倫 賴清德

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