冷眼集／綠網紅搖身變高官 撈過界成一場災難

教育部次長葉丙成。（本報資料照片）

教育部 次長葉丙成4月發文關切一起台大性平事件，卻洩漏受害學生身分，更無視於當事人多次要求刪文的請求。直到日前他在中央大學演講時遭學生當面嗆聲「何時刪文」，還說他是作秀網紅，葉丙成最後落荒而逃。葉丙成讓人想起另一位也是網紅從政、同樣也是爭議不斷的衛福部次長林靜儀，這兩人全都患上了身分轉換不適應症。

在從政之前，葉丙成是台大教授，過去推動「翻轉教育」而廣為人知，同時他個人粉專也擁有高達31萬粉絲追蹤數。去年他受邀擔任教育部政次，可能網紅當久了，覺得自己擁有聲量而無所不能，他在教育部業務上，則常被私下批評「撈過界」，這回終於踩了大雷。

他在4月分別在個人臉書、台大交流板、Threads發文，關心一起台大的性平案件，然而，該文卻秀出截圖，導致受害學生個資外流。該學生多次要求葉丙成刪文，他卻僅將截圖中的姓名塗掉，文章繼續留著。他自己的發文在意隱私，不讓媒體轉載，對別人尤其是性平事件受害者的個資，卻不當一回事。

直到五二○當天他到中央大學演講，卻被學生連番詰問，除了問他何時刪文，更質疑他如何利用權勢獲知學生的身分等，他一句話也不敢回答，狼狽離場。隔天民進黨 立法院教育文化委員會七位立委聯合譴責，要求教育部將此事移交性平會調查。葉丙成這才正式道歉並刪除貼文，但他卻兩度強調他是基於善意關心學生，也挨批道歉毫無誠意。

葉丙成如果真的如他所稱是基於善意關心受害學生，就應以身為教育部高官職權去關切台大，為何校內性平事件處置無法發揮機制，讓受害女生活在恐懼中，更不會對學生多次要求刪文的請求視而不見。

同樣的「症頭」，也發生在林靜儀身上。林靜儀在粉專上擁有25萬的粉絲數，她同樣是在去年入閣擔任衛福部次長，難以忘懷網紅身分，時常在臉書上撈過界，除了常發表與衛福部業務無關的時事看法，還時有爭議發言。今年2月爆發急診室壅塞問題，一位急診醫師在社群媒體 上留言，期盼林靜儀能發揮影響力協助改善。林靜儀回應：「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕事情就會完全改變了嗎？」此言論被外界視為對基層醫護的不尊重，又被罵到臭頭。

林靜儀隨後表示「溝通用語上會虛心檢討」，但又稱該留言為「來路不明的譏諷文」，火上加油。當時她被炎上的程度不亞於現在的葉丙成，連行政院長卓榮泰也跳出來說，部會首長應謹言慎行，並要求林靜儀檢討。