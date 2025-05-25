中央砍補助 侯友宜請命「解決人民痛苦」 卓榮泰：會支持地方

行政院長卓榮泰（右）、新北市長侯友宜（左）24日出席「國家兒童未來館」願景館開幕典禮，侯友宜向中央爭取預算，他強調新北市人均預算六都最少。（記者葉信菉／攝影）

行政院統刪地方一般性補助，新北市長侯友宜 昨向行政院長卓榮泰 請命，有很多「甘苦人」需要社福、教育支持，要解決人民痛苦，把人民照顧好。卓榮泰回應，去年度所有地方政府共有708億(台幣，下同，約23.6億美元)歲計賸餘，「都能用到你剛剛說的那些地方去」，中央一定會支持地方。

兩人昨出席國家兒童未來館的「願景館」開幕，媒體喊話問侯友宜會不會當面向院長爭取補助款，他回「我已經爭取過很多次」，卓抵達後，兩人進入會場前互咬耳朵，互動還算熱絡。

侯友宜致詞時說，未來館編了165億，這是大事，但很多像新北市的小事，因為城鄉差距，很多甘苦人需要社福、很多孩子需要教育，在第一線打拚的警消，希望大家要支持。他誠懇呼籲，也許大家對補助款有不一樣想法，但是最重要還是要看見人民的需求、解決人民的痛苦。

卓榮泰也回應，去年度所有地方政府共有708億歲計賸餘，六都加起來超過400億，其他縣市也將近400億「都能用到你剛剛說的那些地方去」，中央已經做了，地方也可以做，中央一定會支持地方，不遺漏每一個族群、每項工作，也請議會能支持，把歲計賸餘用以直接用到地方。

國家兒童未來館預計2030年完工，建地上6層的兒童博物館，文化部先設「願景館」昨開幕，作為正式開館前與兒童及社會互動、溝通場域。

侯友宜也強調會全力協助中央，今年底前完成建照審查與都市計畫審議，盼明年動工；卓榮泰說，未來不僅是新北的兒童館，更是屬於全國的兒童館。