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黃國昌為龍舟賽特訓 批興達電廠重啟是能源政策警訊

記者張策／新北即時報導
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民眾黨主席黃國昌（前排左）與新北市議員陳世軒（前排右）率領黨工組成民眾新北隊參賽。(記者張策／攝影)
民眾黨主席黃國昌（前排左）與新北市議員陳世軒（前排右）率領黨工組成民眾新北隊參賽。(記者張策／攝影)

端午將至，2024年新北市龍舟賽即將開戰，民眾黨今(25)由主席黃國昌親率「民眾新北隊」在新店碧潭展開特訓。儘管天候不佳、陰雨綿綿，碧潭水域上仍可見多支龍舟隊勤加練習，為下周比賽蓄勢待發。

黃國昌表示，此次參賽由新北市議員陳世軒自發號召黨內公職組隊，他也期待能與由新北市府首長組成的龍舟隊切磋交流。他笑說「不過我們第一場對手是新北消防局，目標就是以龍舟會友，切磋切磋就好。」

除參與端午活動，黃國昌也談及近期政壇與能源議題。他指出，台灣穩定供電對產業與民生至關重要，近來卻傳出高雄興達電廠除役後未經民眾知情便悄然重啟運轉，「這是對民進黨能源政策的一大警鐘」。黃國昌強調，能源政策攸關全民權益，民眾黨立院黨團預計下週二前往興達電廠實地考察，釐清爭議。

他也痛批中選會日前否決死刑存廢公投提案，批評此舉剝奪民意參與政策形成的機會，「要不要廢除死刑，不應由賴清德一人或民進黨片面決定」。

此外，黃國昌也針對「核三研議重啟」公投案指出，若公投通過，政府就有依法執行的義務，民進黨不應以政治立場擋下民意。他重申，人民才是國家的主人，「民進黨若自認說了算，人民終將站出來反抗」。

談及國會改革法案引發的朝野對立與街頭抗爭，黃國昌批評民進黨「選輸翻桌」，並試圖操弄議題掩蓋執政問題，呼籲各界警惕民主倒退。「每一位向往自由民主的國人，都是制衡一黨專政的基石」，他表示，台灣民眾黨會在日後號召支持者站出來，對賴清德政府說「不」。

今天候不佳、陰雨綿綿，碧潭水域上仍可見多支龍舟隊勤加練習，為下周比賽蓄勢待發。(...
今天候不佳、陰雨綿綿，碧潭水域上仍可見多支龍舟隊勤加練習，為下周比賽蓄勢待發。(記者張策／攝影)
今天候不佳、陰雨綿綿，碧潭水域上仍可見多支龍舟隊勤加練習，為下周比賽蓄勢待發。(...
今天候不佳、陰雨綿綿，碧潭水域上仍可見多支龍舟隊勤加練習，為下周比賽蓄勢待發。(記者張策／攝影)

黃國昌 民進黨 民眾黨

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