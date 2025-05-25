新聞評論／國政內外交逼 賴清德發言亂了方寸？

賴清德總統就職周年談話，被批評許多內容自我矛盾、言行不一。（本報資料照片）

賴清德 總統就職周年前後，特別安排接受國內外部分媒體與網紅專訪，並發表執政周年談話。不過許多內容，用力凸顯的，卻是自我矛盾、言行不一，甚至天馬行空；刻意不提的，反而帶來高度關注，引發各種揣測。這不禁令人懷疑，國政的內外交逼，使賴總統和他的執政團隊亂了方寸。如若真是如此，台灣的危機恐才開始。

賴政府對兩岸關係的立場，較蔡政府強硬許多，甚至直接將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，但賴總統接受媒體專訪時卻說是「不得已」；而在網紅專訪時又要對岸提出「併購」條件，隱含可與對岸「坐下來談統一」的意味。此一立場，不只對賴總統，甚至對民進黨 而言，都極為跳躍。尤其賴總統又告訴日媒，「和習近平共進晚餐」的想法沒有改變。「併購說」加上「共進晚餐說」，讓許多人推測，賴總統的兩岸態度似乎有所軟化。

但到了執政周年談話，賴總統卻絕口不提兩岸關係。有人分析是「外力」影響、嚴重到不能提，也有人解讀是想降溫、釋善意。但賴總統又在媒體提問時論及「侵略者才是和平破壞者」、「台灣受侵略者的脅迫」，重新回到那個將大陸定義為「境外敵對勢力」的賴總統。

類似的矛盾，也出現在賴清德對待在野黨的態度上。接受網紅專訪時，賴清德將朝野對立、政黨惡鬥，全部歸咎於在野黨，質疑藍白濫權修法，不僅侵害行政權而且違憲。他更指出，大罷免是「公民力量的展現」、「更大的民主」、「民主的深化」。他甚至表示只有民進黨的主張是捍衛台灣的主權，無異帶頭抹紅在野黨。但這種充滿敵意的態度，到了就職周年演說，又變成了「願意張開雙手、努力促成朝野對話，加強政黨合作」，並說將向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，「坦率真誠交換意見、共商國是」。儼然又向在野黨拋出橄欖枝，尋求和解機會。

這諸多立場、言行的搖擺矛盾，引發不同的解讀。「併購說」被認為與民進黨過去指控的「賣台論」毫無二致，民進黨則指這番談話只是為了「強調對等談判的重要」。亦有解讀這些發言是故意要讓對岸「無法判斷賴總統的底線」。無論賴清德發言是否有「欺敵」效果，首先被欺的，恐怕只有民眾吧。

賴清德對朝野關係的談話，其實更像是天外飛來一筆。雖然對於國安簡報、共商國是，在野黨都有正面回應，但顯然都還是有相當疑慮。畢竟賴政府對在野黨欲除之後快，閉門國安簡報到底意欲為何，殊難預料；而共商國是也可能是為了繼續營造「在野黨為反對而反對」的氛圍。

除了兩岸、政治議題自相矛盾，賴清德對經濟發展的戰略，也被質疑為迎合「讓美國再次偉大」，而犧牲台灣利益。他才說要「脫中入北」，又改口「布局全球包括中國」；主權基金似乎是為投資討好美國，但「脫中」不可能，「入美」更天真。這些即興之作，都是缺乏整體評估的「畫大餅」。

賴總統就職周年前後的談話，雖有主動拋出議題，分散民眾對執政不滿的效果，但無法解決當前台灣困境，更可能亂上加亂。這不禁令人聯想，美國總統川普 也擅長以許多似是而非、跳躍又前後矛盾的話術，迷惑對手和人民。但川普有共和黨完全執政和美國強大國力作後盾；賴總統面對的卻是內部朝小野大、外部強權夾擊的雙亂之局。在賴清德「川普化」之前，民眾已看不到他標榜的「韌性」，只看到「任性」。但各國川普化政客紛紛退潮落馬，值得警惕。