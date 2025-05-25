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4公投輸多贏少 未偏離在野「先民生後政治」盤算

記者程平／台北25日電
核三重啟公投將在8月23日投票，沒偏離在野「先民生後政治」的盤算。（本報資料照片）
核三重啟公投將在8月23日投票，沒偏離在野「先民生後政治」的盤算。（本報資料照片）

中央選舉委員會前天封殺了國民黨所提的「反廢死公投，僅確認將舉辦民眾黨所提的「重啟核三」公投；就在同一天，由於無法趕在八二三公投日前90天公告，因此在野黨也確定藍營的「反戒嚴」及白營「移轉投票」公投，都不繼續在立院列案討論。4公投進程在野看似輸多贏少，卻是沒偏離在野「先民生後政治」的盤算。

原本在野提出供四項公投，有機會在八二三投票，分別是國民黨所提的「反廢死」、「反戒嚴」公投，以及民眾黨所提的「重啟核三」、「移轉投票」公投；但由於立院本會期民進黨團屢屢用冗長發言拖延議事，因此最後僅有「反廢死」及「重啟核三」公投趕在公告期限內送中選會討論。

據了解，四項公投會出現前後時間上的差異，主要是國民黨評估，「反廢死」及「重啟核三」二議題較為民生，一般民眾關注度高，論述易產生共鳴，所以要想盡辦法趕在公告截止日前送入中選會，好在大罷免投票時能綁住更好發揮的公投案，激發支持者進場投票。

至於「反戒嚴」及「移轉投票」公投，相對來說屬於政治性議題，若沒有強大的政治事件作支撐，很難讓話題延續到罷免投票。因此，國民黨評估，由於已經有「反廢死」及「重啟核三」公投有機會能綁罷免投票，就不用在立院強推「反戒嚴」及「移轉投票」公投，避免民進黨有更大的拖延反制，最後連「反廢死」及「重啟核三」公投都送不出去。

由於必須聯合民眾黨才能掌握立院議案處理的節奏，因此國民黨這段時間也與民眾黨充分溝通，民眾黨要的「移轉投票」雖然來不及辦公投，但後續可以透過修法的方式來處理；而在野也會繼續宣揚「反戒嚴」的論述，訴求國會不能再讓民進黨一黨獨大，走向獨裁，繼續做反對大罷免的宣傳訴求。

公投 投票 廢死

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