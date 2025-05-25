中選會放行沒收射箭畫靶 藍贏著力點

中選會主委李進勇曾批評，國民黨兩項公投邏輯自相矛盾。（本報資料照片）

中央選舉委員會封殺國民黨 所提出的「反廢死」公投 ，國民黨主黨朱立倫痛批，民進黨真正是台灣民主的殺手。只不過，原本國民黨就是希望能夠透過公投綁罷免 ，催出支持者反對罷免的不同意票，而如今中選會封殺了「反廢死」公投，卻確認舉行「重啟核三」公投，對國民黨來說，不但成功讓公投綁大選，更存了攻擊民進黨扼殺民主的「相罵本」。

國民黨會在今年提出公投的主要原因，是因為當時大罷免來勢洶洶，國民黨卻缺乏反制的話題，許多藍營立委擔心，這樣的發展會讓低門檻的罷免案在最後投票時輕鬆過關，才會想透過公投綁罷免來激發支持者走進投票所投下不同意票，壓制同意票。

但國民黨內一開始有人提出公投綁罷免的想法時，在黨內就受到很多的質疑，擔心找不到有話題性的議題，能夠激發支持者走入投票所；況且，國民黨希望支持者進入投票所投下反對罷免的不同意票，但公投提案必須是正面論述，也就是支持者必須要投下同意票，光是一張同意票、一張不同意票，恐怕就會讓支持者投錯票。

最後經過討論，國民黨還是決定提出「反廢死」及「反戒嚴」兩項公投。只不過，許多藍營人士仍質疑，這兩項公投論述基礎不夠強，就算成案也難擴大選民共鳴；甚至有藍營高層私下坦承，這兩項公投不過是議事攻防上的障眼法。可見得，就算這兩項公投真的綁了罷免投票，能有多大效果連藍營內部都存疑。

中選會主委李進勇就曾點出國民黨兩項公投的問題，批評若現在政府沒有的政策提起公投、要求政府不要做，或是本來有的政策卻要求政府做，這邏輯似乎自相矛盾。

也是因為李進勇的這段話，讓人質疑中選會的決定根本是射箭畫靶，被藍營扣上「獨立機關已死、民主喪鐘已敲響」的帽子，不但是李進勇自找，更讓藍營找到比公投案本身更好發揮的攻擊點。

況且，在中選會封殺「反廢死」公投的同時，卻確認了將在八二三舉行「重啟核三」公投。

雖然這項公投是民眾黨發動，但重啟核電也是國民黨長期的主張，多項民調更顯示，重啟核電受到民眾的高度關注與支持，相較於國民黨自己提的兩項公投，「重啟核三」就更能在罷免投票前引發話題與認同。

因此，中選會23日的決定，看似打擊了國民黨，實則讓國民黨成功達到公投綁罷免的目的，又能找到繼續攻擊民進黨搞獨裁的著力點，這次恐怕真的要謝謝李進勇才是。