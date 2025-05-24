「非重大創制或複決」 反廢死公投遭封殺 藍：綠民主殺手

中選會主委李進勇（右）23日主持記者會，說明中選會決議反廢死公投非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票。（記者邱德祥／攝影）

立法院日前通過「反廢死 」、「核三重啟」公投 案，依公投法規定，今年公投日為8月23日，公民投票日90天前應公告相關事項。中選會委員會昨壓線開會，決議反廢死公投非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，至於核三重啟公投則定於8月23日投票。

反廢死公投案遭封殺，國民黨朱立倫表示，民進黨3大主張：台獨、廢除死刑 、廢除核電，當立法院通過核電延役，民進黨堅持要廢除核電；當國民黨要透過全民公投來廢除死刑，民進黨因為害怕與意識形態，把廢死公投免除掉，連表達意見的權利都不給民眾，民進黨真正是台灣民主的殺手，是台灣民主的墮落者，完全跟民意逆風而行。

國民黨立院黨團提出反廢死公投，中選會昨表示，針對「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」公投案，決議不符合公投法第十五條第二項規定，主要理由為依憲法法庭一一三年憲判字第八號判決，科處死刑之判決，應經各級法院合議庭法官之一致決。

中選會表示，憲法訴訟法規定，憲法法庭裁判，有拘束各機關及人民之效力；各機關並有實現判決內容之義務，立院也受憲法裁判內容拘束。該公投提案以憲法判決主文為標的，本公投案另涉及法院組織法之修正，具有「立法原則之創制」性質，已非屬「重大政策之創制或複決」範疇。

至於民眾黨團提出的「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公投案，中選會說，本案屬能源政策，且已於今年5月17日停止運轉之第三核能發電廠交付公投決定是否繼續運轉，應屬「重大政策之創制或複決」範疇，定於8月23日投票。

中選會決議駁回反廢死公投案，學者表示，公投法並未規定中選會對立法院交付的公投案有無准駁之權，中選會介入決定，恐帶來重大政治爭議，令外界再次質疑中選會的獨立性。而政府決定放行核三延役公投，則顯示賴政府對非核家園的態度開始鬆動。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，反廢死公投本身邏輯存在多項爭議，首先針對憲法法庭已做成的重大判決，可否透過公投方式推翻具有憲法效力的判決？其次公投主文是「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」問題是現在就是要求一致，邏輯性就有爭議。

蘇子喬指出，固然反廢死公投存在爭議，但中選會對於立法院提出交付的公投案是否有准駁之權，又是另一層次的問題。公投法雖然規定中選會對人民提案的公投案有審查准駁之權，但對立法院交付的公投案並無相關規定，中選會是否有權力介入？中選會介入決定，恐帶來重大政治爭議。

蘇子喬說，在野黨推動公投本身就是一種政治動員，在朝野高度政治動員的情況下，中選會身為獨立機關的角色值得斟酌，如今的決策不但可能出現更多爭議，也可能更加令外界質疑中選會的獨立性。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，反廢死公投直接挑戰甫由憲法法庭作出的裁決，爭議遠較核三延役案大。尤其在立法院已決議通過延役相關議案，美方先前提出建議我方可考慮引進美國最新的小型核電技術，我國政府對非核家園的態度開始鬆動，顯示此議題已出現藍綠皆有可能接受的折衷方案。

左宜恩表示，政府決定放行核三延役公投可說是選擇爭議較小、對可能的結果也較能接受的考量。中選會以其職權予以否決反廢死公投案，不令人意外。