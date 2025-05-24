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立即補足統刪補助款 藍白付委 盧秀燕：盼中央收回成命

台灣新聞組／台北24日電
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民眾黨立院黨團23日提案，要求立即將一般性補助款足額撥付予地方政府，在藍白立委聯手表決下，交付財委會審查。（記者林俊良／攝影）
民眾黨立院黨團23日提案，要求立即將一般性補助款足額撥付予地方政府，在藍白立委聯手表決下，交付財委會審查。（記者林俊良／攝影）

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，民眾黨立院黨團昨在立法院會提案，要求行政院主計總處，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府，在藍白立委聯手下，以贊成57票、反對49票，交付財政委員會審查。

行政院長卓榮泰昨表示，刪減一般性補助款早在去年8月30日，就已發函通知過各地方縣市政府，且去年地方政府的歲計盈餘總計有708億元（台幣，約23億6468萬美元），如果真的不夠，可透過去年盈餘來補上；他說，各縣市立委現在透過地方首長來要補助款，是要將中央財政一而再再而三剝好幾層皮，中央政府不是魔術師，不會變魔術，也不會無中生有，必須在最困難的狀況下，做一些財政的調整。

民眾黨團總召黃國昌說，行政院統刪各縣市補助款，宛如土匪政府，目的是告訴立法院，以後不准刪減任何預算，否則就要打地方政府出氣，並怪罪到在野黨立委。

國民黨團書記長王鴻薇說，這筆已經核定的一般性補助款，竟在賴清德政府的政治操作下被刪減高達四分之一，嚴重影響地方財政，絕對是違法濫權。

台中市長盧秀燕強調，中央總預算補助地方的一般性補助款，立法委員在這個科子目一毛錢都沒有刪，中央卻刪了地方的25%預算，那這就有移花接目之嫌，是苛扣地方性的補助款，希望中央收回成命，依法保障和補助地方政府照顧民眾。

盧秀燕22日已參加行政院會請命，23日在「童書之森．臺中」新建工程開工動土典禮後，受訪時又強調此事。她說，按照預算法，一般性補助款它有指定的項目，第一個用在教育，像23日的圖書館興建就是教育，第二個是社福，弱勢的社福，第三是地方的基礎建設。

盧秀燕說，她當過立法院財政委員會主席，她了解，因此為此特別北上請命，而且不只是為了台中市，她也同時為大家發言，因為每個縣市都在叫，而且是不分藍綠的縣市長。

獲聘東海大學講座教授的王金平登台授課前，接受媒體聯訪表示，孫文學校總校長張亞中表態參選中國國民黨主席，他給予尊重，但他在張亞中拜會時很明確告知，如果台中市長盧秀燕要選，他會支持盧秀燕。

至於大罷免議題等，王金平表示，要挽回進行中的事大概不容易，希望大家互相尊重，理性面對衝突，未來大家朝著讓社會團結，化解朝野對立方向努力。

他說，本來財政收支劃分法是可重新調整，朝野可談如何重新修法較實際，可惜2、3個月都沒談，原來在野黨也很樂意與執政黨商量、研究修法。

至於行政院預計統刪今年對地方政府的一般性補助款25%，王金平表示，突然有這件事，縣市政府當然會有反應，希望行政部門重新思考是否再修正，應好好考慮。

盧秀燕 王金平 民眾黨

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