不滿補助款刪25% 盧秀燕院會轟：不會做就換人做

行政院統刪補助款引起地方反彈，台中市長盧秀燕盧秀燕罕見親自出席行政院會表達意見。(記者邱德祥／攝影)

核電近期正式歸零後又火力全開，行政院更大刪地方一般性補助款，讓各地方政府怨聲載道；台中市長盧秀燕 昨親自北上出席行政院會，左批火力全開讓民眾「用肺發電」，右轟別把刪預算不滿轉移至人民身上，更忍不住重話批官員「不會做就換人做」；台北市副市長林奕華代表市長蔣萬安 出席，也當面向行政院長卓榮泰 表達，中央刪減北市一般性補助款38億，「台北市無法接受」。

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率25%，引發地方反彈。行政院昨開院會，盧秀燕罕見親自出席，是六都唯一親自出席的縣市首長。據轉述，盧秀燕為中火議題、政院統刪地方補助款一事二度向閣員開砲，質疑核電除役後導致中火燃煤發電量大增，以及興達電廠竟偷偷開機，讓民眾「用肺發電」。

據轉述，卓榮泰聽了盧秀燕說法也立刻反駁，指總預算有許多新增項目，扣除後，其實與去年總預算歲出規模差不多，各地方政府也有新增建設等相關規畫，預算也比去年高。

在臨時動議階段，盧秀燕再度發話質疑，中央統刪對地方的一般性補助款25%的合理性，並要求行政院依法行政不得任意刪減，且今年中央政府總預算即使遭刪減仍創新高，盼中央別將預算被刪減的不滿，轉移到地方政府與民眾身上。

據轉述，卓榮泰在會中一度提及懷念以前的立法院，海委會主委管碧玲也接著說懷念以前的行政院和立法院協商，並指責地方政府過去對刪預算、立院修財畫法袖手旁觀，才會造成今天的影響。

盧秀燕火大回嗆，「地方政府對議會負責、行政院對立法院負責」，如今財畫法修正，中央要應變，如同地方政府面對議會刪減預算，不會請中央部會或行政院協助處理；針對管碧玲的說法，盧還忍不住下重話「不會做就換人做！」管聽了未再發言。

台北市副市長林奕華也表示，台北市將正式去函行政院，表達台北市無法接受一般性補助款遭行政院刪減的立場，稱行政院此舉「已違法，未依法行政」，希望中央重新考慮，不要帶頭違法，並導致台北市民權益受到傷害。