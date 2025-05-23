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台灣空氣品質僅次日本？專家揭數據戳穿環長

台灣新聞組／台北23日電
環境部長彭啓明。(記者邱德祥／攝影)
環境部長彭啓明。(記者邱德祥／攝影)

環境部長彭啓明昨天表示，台灣空氣品質在亞洲僅次日本，希望外界少用「用肺發電」這樣的論述；對此，環保團體批評，對中南部人民來說，以全國平均值來解釋是不切實際的，要求環境部正視燃煤電廠與空汙的區域性問題。

彭啓明指出，去年台灣PM2.5降至12.8微克，近年台灣移動汙染源已超過固定汙染源，未來想要持續下降，不能只靠台電或固定式汙染源，全民都要一起調整；他說，台灣空品在亞洲僅次於日本，希望外界能少用「用肺發電」這個詞。

環工博士、桃園市副市長蘇俊賓說，數據與指標不應用來合理化汙染衝擊，呼籲中央揭露完整資訊，「讓大家知道這樣的電，我們需要用多少肺來換」。

蘇俊賓說，彭啓明「台灣空品在亞洲僅次於日本」的論述有待討論，他查詢公開資訊，應該是將台灣今年最新的PM2.5當作唯一指標，跟各國目前可以掌握到的數據作比較，但相關數據年分不同，僅能做參考，也會失真。

蘇俊賓直言，不曉得台灣哪一個指標在亞洲只輸日本，如果參考IQAIR的資料，去年的PM2.5數據，包括日本、俄羅斯、新加坡、菲律賓、香港與南韓均勝過台灣。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳指出，中南部PM2.5常常都是15到18微克，這是嚴重的呼吸不平權，最不能原諒的是彭啓明不希望外界常用用肺發電一詞，但是肺炎、肺腺癌都和空汙有關，身為國家空汙治理機關的首長，怎麼能在這麼嚴肅的公衛議題上讓國人降低警覺性。

台中市爭好氣聯盟發起人許心欣也表示，空品僅次於日本的說法是話術，對中南部人民來說，那是不切實際的全台平均值，因為是跟北部和花東平均過後的數字，而非當地民眾實際呼吸的濃度，環境部應該正視燃煤電廠與空汙的區域性問題。

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