我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

偵辦罷綠連署造假案 新北、高雄約談15人

台灣新聞組／台北23日電

新北檢調偵辦罷免四名民進黨新北立委連署造假案，昨發動第三波搜索，國民黨多區黨部執行長、黨工等10人遭約談，其中連未提罷綠連署的執行長都遭約談；高雄檢調辦罷免綠委許智傑、黃捷案，昨再傳五名志工，釐清涉案情形。

新北地檢署日前搜索國民黨新北市黨部，黨部書記長陳貞容被收押，昨上午7時許又兵分多路搜索土城、樹林、三峽、鶯歌等地區黨部，執行長也被約談，連五泰林、蘆洲等未提連署的區黨部執行長也遭約談。

晚間9時30分許，陸續被帶往新北地檢署複訊，市黨部也有派律師陪問訊，市黨部同仁也在地檢署守候，準備幫忙辦交保。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，最弔詭的是，檢調昨約談未發起連署罷免綠委的區黨部執行長，合理懷疑約談是否具有政治動機，意圖恫嚇國民黨的基層幹部，讓罷免綠委受到阻力。

高雄地檢署辦罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「雙罷劫」總部涉偽造文書、違反個資法等案，雙罷劫行動負責人徐尚賢日前被檢方聲押獲准，許智傑領銜人朱磊15萬元台幣交保。

朱磊昨接到志工遭約談訊息，雙罷劫臉書管理員也被帶走，抨擊恐嚇之意不言而喻，昨原定擺攤活動不變，將以「一個人、一支筆、一張桌」的標配繼續連署活動。

朱磊呼籲幕後黑手不要以騷擾、恐嚇人民為樂，立即停止一切意圖製造寒蟬效應的卑劣行徑。面對艱險，高雄雙罷劫不退縮、不屈服、不放棄，拚到最後、堅持到底。

罷免 國民黨 民進黨

上一則

環團吶喊 朝野應促2028無煤中火目標

下一則

世壯運「侯戰桌球、蔣打壁球」雙北市長力戰強敵落敗

延伸閱讀

舊金山再掀罷免風暴 華人社區見證歷史關鍵時刻

舊金山再掀罷免風暴 華人社區見證歷史關鍵時刻
罷藍委林沛祥連署最後一夜 23日送件估逾3.8萬安全門檻

罷藍委林沛祥連署最後一夜 23日送件估逾3.8萬安全門檻
高雄雙罷劫總部傳解散 領銜人不退 彰化謝衣鳯案不成立

高雄雙罷劫總部傳解散 領銜人不退 彰化謝衣鳯案不成立
高雄日式飯糰店生意太好遭房東砸店 高捷伸援手力邀進駐

高雄日式飯糰店生意太好遭房東砸店 高捷伸援手力邀進駐

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。（取材自輝達直播畫面）

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

2025-05-19 00:42
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)

黃仁勳回台掀「仁來瘋」 2字評價台灣人 路透曝保鑣壓力大

2025-05-19 03:50
黃仁勳（右）與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。（Manorsalon／提供）

黃仁勳抵台 下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影

2025-05-16 05:05

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛