我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

行政院不甩各地抗議 暫緩撥款等釋憲

台灣新聞組／台北23日電

總預算爭議持續延燒。行政院決定統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府強烈反彈。行政院昨表示，這25%將暫緩撥款，待釋憲結果出爐，並強調過去已估算過，地方有足夠歲計賸餘或舉債空間能支應，真的不足中央仍會協助。

國民黨團書記長王鴻薇批評，經計算總體刪除比例高達27.3%，中央居然為了鬥爭而違法亂紀、虐待人民；民眾黨立法院黨團總召黃國昌則批，立法院當初基於樽節原則做出統刪，沒想到行政院竟把腦筋動到地方政府補助款上，行政院長卓榮泰違法濫權、膽大妄為；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤反嗆，當初是藍白提案刪減，「冤有頭、債有主」。

立法院大砍今年度中央政府總預算，行政院提出覆議但遭藍白人數優勢否決，目前已聲請釋憲。根據立法院三讀結果，行政院須自行刪減636億餘元台幣，政院方面認為窒礙難行，決定統刪中央給各縣市的一般性補助款，再視釋憲結果決定後續撥付狀況。

行政院發言人李慧芝昨指出，主計總處按立院通案通刪方式，統一比率刪除各地方政府一般性補助款，已發函通知地方政府。目前將這25%暫緩撥款，待釋憲結果出爐後再進行下一步，主計總處也估算過，各地方政府有足夠歲計賸餘或舉債空間支應，若有需求，中央仍可努力協助。

黃國昌 民眾黨 國民黨

上一則

台幣創2年半新高 羅智先：匯率問題比關稅更嚴肅

下一則

外匯存底有償撥付 央行稱可比照星韓 強調「不是萬能」

延伸閱讀

總預算被砍 政院統刪地方補助款25% 藍綠地方都反彈

總預算被砍 政院統刪地方補助款25% 藍綠地方都反彈
冷眼集／把預算當籌碼 賴政府不演了

冷眼集／把預算當籌碼 賴政府不演了
新聞評論／阿兵哥沒飯吃 潘孟安不急、急死何志偉

新聞評論／阿兵哥沒飯吃 潘孟安不急、急死何志偉
賴清德擬成立主權基金 喊話立院支持

賴清德擬成立主權基金 喊話立院支持

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。（取材自輝達直播畫面）

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

2025-05-19 00:42
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)

黃仁勳回台掀「仁來瘋」 2字評價台灣人 路透曝保鑣壓力大

2025-05-19 03:50
黃仁勳（右）與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。（Manorsalon／提供）

黃仁勳抵台 下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影

2025-05-16 05:05

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛