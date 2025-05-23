行政院不甩各地抗議 暫緩撥款等釋憲

總預算爭議持續延燒。行政院決定統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府強烈反彈。行政院昨表示，這25%將暫緩撥款，待釋憲結果出爐，並強調過去已估算過，地方有足夠歲計賸餘或舉債空間能支應，真的不足中央仍會協助。

國民黨 團書記長王鴻薇批評，經計算總體刪除比例高達27.3%，中央居然為了鬥爭而違法亂紀、虐待人民；民眾黨 立法院黨團總召黃國昌 則批，立法院當初基於樽節原則做出統刪，沒想到行政院竟把腦筋動到地方政府補助款上，行政院長卓榮泰違法濫權、膽大妄為；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤反嗆，當初是藍白提案刪減，「冤有頭、債有主」。

立法院大砍今年度中央政府總預算，行政院提出覆議但遭藍白人數優勢否決，目前已聲請釋憲。根據立法院三讀結果，行政院須自行刪減636億餘元台幣，政院方面認為窒礙難行，決定統刪中央給各縣市的一般性補助款，再視釋憲結果決定後續撥付狀況。

行政院發言人李慧芝昨指出，主計總處按立院通案通刪方式，統一比率刪除各地方政府一般性補助款，已發函通知地方政府。目前將這25%暫緩撥款，待釋憲結果出爐後再進行下一步，主計總處也估算過，各地方政府有足夠歲計賸餘或舉債空間支應，若有需求，中央仍可努力協助。