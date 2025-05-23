黑白集／台金孫、AI教父 青鳥該信誰？

輝達執行長黃仁勳公開宣揚大陸市場獨一無二。（記者林伯東／攝影）

美中在日內瓦談完後，相互降了一百多趴的關稅 ，全球彷彿同此涼熱，各國股市牛氣再起，暢享劫後餘生的快意；但北京深知劫波並未渡盡，於是快馬加鞭宣布「中國-東協自貿區」3.0版全面完成談判，牢牢綁定東協這一近鄰加最大貿易夥伴。

川普已撂話將在未來兩到三周，直接公布各國新稅率。既然華盛頓的大刀隨時落下，抓住大陸這一巨大市場與供應鏈源頭，成了東協甚至日、韓及歐盟的唯一選擇。

不受關稅影響卻為晶片禁令所苦的輝達，更不願捨棄中國大陸。黃仁勳在台北開記者會，公開宣揚大陸市場獨一無二，大陸AI 人才更占全球半數，還悲嘆過去四年，他已失去半壁大陸市場。

如此高調頌揚中國大陸，形同將曾高唱「脫中入北」的賴清德 狠狠地洗了一把臉。青鳥大概也認知錯亂了，到底該高歌賴17條，將老黃斥為中共同路人？還是相信AI教父的市場眼光，將金孫打入冷宮？

現在全球唯獨台灣不將關稅戰當作危難，反而當成機遇。賴清德搶送台積電、坐讓台幣升值，急著成立的主權基金也應是拿去買美債。量台灣之物力、結美國之歡心，無非是想請美國為台獨助刀。

難堪的是，如果大陸憑藉實力拿下比台灣更低的關稅，台商屆時恐又要大舉投資大陸，賴清德要脫中入北，只怕入了個寂寞。（轉載自聯合報）