新聞評論／國安簡報是莒光教學或識讀中國威脅嗎？

賴清德一邊對在野黨作國安簡報，一邊縱容民進黨將藍白抹紅為「中共同路人」。（本報資料照片）

賴清德 總統就職周年談話表示，將指示國安團隊向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖共商國是。國民黨主席朱立倫回應，期盼賴總統親自召集國安簡報，並赴立院國情報告；民眾黨主席黃國昌指朝野政黨領袖對話早該進行，且應建立在沒有前提框架、預設立場的基礎上。民進黨 則批評朱立倫不願正面回應總統橄欖枝，只想趁機操作政治鬥爭。賴總統要團結朝野，對話是第一步，但朝野缺乏互信，對話未至，先噴口水。

賴總統團結說很多、做很少。他在就職演說承諾要團結所有人民；去年國慶演說、今年新年談話，也都高喊團結。但他一邊喊團結，一邊打擊和撕裂。聯合報民調發現，5成2民眾認為賴總統執政一年來的台灣社會變得更分裂，僅9%的人覺得更團結，3成2認為差不多。對多數民眾來說，賴清德喊朝野團結合作、共商國是，根本是說一套、做一套。

美國總統川普關稅 戰全球開打後，賴清德連續四周在民進黨中常會呼籲朝野團結，因應國際情勢變化，支持政府方案；其中一次是為民進黨共諜案，呼籲朝野政黨團結反共，守護國家。現在賴清德要對在野黨主席進行的國安簡報，內容包含當前國際及國安情勢，以及台美關稅談判進度等資訊。換言之，川普關稅與中共滲透，讓賴清德急欲尋求朝野合作，共同應對。

然而，賴清德團結行動的特徵，一是以我為主、唯我獨尊的團結；二是為特定目的、特定政策背書的團結；三是局限特定範圍的團結，未及其他領域的追殺；四是說的是一回事，做的是另一回事。例如賴清德啟動憲政史上首次院際協調，邀集五院院長會商總預算問題；賴清德不願進行朝野政黨領袖對話，堅持總統五院尊卑有序，指揮協商。賴清德比喻五院像五根手指，五指併攏才有力量，希望五院團結合作，但全場像是總統糾集四院院長圍毆立法院長韓國瑜。

賴清德要對在野黨主席進行國安簡報，同樣反映賴清德團結行動的特徵。賴清德希望促成朝野對話和政黨合作，但如果總統不親自出馬，國安簡報只是莒光日教學或識讀中國威脅教材；如果只有簡報、沒有對話，那也只是單向說明，不能取代雙向對話。但國安簡報目的恐怕也不在對話，而在拉藍白為賴17條及國安修法背書，合理化兩岸交流緊縮，正當化台美關稅跪談結果。

尤其，賴清德一邊對在野黨作國安簡報，一邊縱容民進黨將藍白抹紅為「中共同路人」，這根本是在羞辱在野黨。扣紅帽是民進黨的動員利器，賴清德捨得放棄嗎？國安簡報進行時，民進黨還在推動大罷免。賴清德說，台灣的民主從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與凝聚而成。但罷免更仰賴仇恨動員，大罷免已讓仇恨全面燎原。

更大的問題是，賴清德希望朝野合作應對當前困境，卻不思從根源解決問題。就像賴政府情勒藍白立委撥補台電千億預算，但不改正錯誤的能源政策，台電虧損和能源安全問題還是無解。同樣，賴清德要求朝野團結應對嚴峻的國安挑戰，但國安問題根源，仍在賴清德的國家路線和兩岸政策升高了台海情勢；連美國學者都要求川普控管賴清德，賴清德卻只想拉藍白背書。

賴清德執政一年，社會更分裂，政治更獨裁。賴清德說，民主的核心，就是在分歧中找到團結。但團結不是唯我獨尊，更不是擁抱威權；團結要先面對分歧根源，調整心態與作法。最重要的是，團結絕不能一手擁抱，一手插刀。（轉載自聯合報社論）