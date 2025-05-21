京華城案延押？柯文哲：綠最盼我逃亡 希望第三勢力泡沫化

台北地方法院20日上午審理京華城案，借提台北市前市長柯文哲（右）出庭。（記者曾原信／攝影）

台北地方法院昨審理民眾黨前主席柯文哲 涉京華城收賄圖利案，調查柯有無再延長羈押禁見必要，柯表示，最希望他逃亡的是民進黨 ，國民黨 已奄奄一息，民進黨希望第三勢力泡沫化；檢察官主張柯仍有羈押禁見必要，合議庭可望在月底前作裁定。

合議庭將作的裁定包括威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗，柯等四人審判中第二次押期到6月1日為止。

柯文哲表示，一定不會逃亡，民進黨希望第三勢力泡沫化，結局剩下藍綠對抗而已，加上國民黨奄奄一息，所以最希望他逃亡的是民進黨。

柯說，自己羈押禁見迄今已九個月，民進黨動用國家機器傾全國力量辦案，知道是針對自己而來，李文宗與京華城案毫無關係，只不過回了鼎越開發前董事長朱亞虎簡訊，即被檢方羅織收賄罪名。

柯文哲表示，羈押中父親過世是律師告訴他的，在告別式才見了父親最後一面，現在連父親的骨灰放在哪裡都不知道，母親失智症也日漸嚴重，聽審判長說審判才剛開始「我的心都涼了」。

柯表示，偵查階段羈押自己兩度不抗告，但看到起訴書嚇一跳「像小說一樣」，依案子審理進度，要問完全部證人押15個月可能都嫌不夠；柯還說，截至目前沒有一個人指控他收賄，相信時間久了，真相會浮現出來。

合議庭昨傳喚台北市議員苗博雅作證。苗說，容積是公共財，柯市府的作法形同「將公庫的錢拿給財團」，曾有提醒過柯，京華城案會是一個弊案。

苗博雅表示，都委會研議案都是市府各單位機關提出的，過去十年有40件是市府提出，只有京華城案除外，市府最終給了自創容積獎勵20%與相關法條、辦法都不相符，「我非常驚訝市府做出這樣的決定」。

苗博雅說，都市計畫法是「申請容積獎勵」規定、是「申請權」的規範，京華城當然有權申請，但市府還是要依法審查；市府當年給京華城容積獎勵沒有任何法律依據，就好比年輕人去申請老人年金，市府卻准予核發。

柯律師鄭深元問，柯文哲有什麼專業能否決21位都委會委員意見，苗博雅說，按照法律規定，細部計畫核定權就是市府，決策拍板的人是市長，都委會、都發局並非最終決定者，「至於市長有能或無能，不是我能臆測的」。