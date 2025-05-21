我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

京華城案延押？柯文哲：綠最盼我逃亡 希望第三勢力泡沫化

記者王聖藜、林孟潔／台北21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北地方法院20日上午審理京華城案，借提台北市前市長柯文哲（右）出庭。（記者曾原信／攝影）
台北地方法院20日上午審理京華城案，借提台北市前市長柯文哲（右）出庭。（記者曾原信／攝影）

台北地方法院昨審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄圖利案，調查柯有無再延長羈押禁見必要，柯表示，最希望他逃亡的是民進黨國民黨已奄奄一息，民進黨希望第三勢力泡沫化；檢察官主張柯仍有羈押禁見必要，合議庭可望在月底前作裁定。

合議庭將作的裁定包括威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗，柯等四人審判中第二次押期到6月1日為止。

柯文哲表示，一定不會逃亡，民進黨希望第三勢力泡沫化，結局剩下藍綠對抗而已，加上國民黨奄奄一息，所以最希望他逃亡的是民進黨。

柯說，自己羈押禁見迄今已九個月，民進黨動用國家機器傾全國力量辦案，知道是針對自己而來，李文宗與京華城案毫無關係，只不過回了鼎越開發前董事長朱亞虎簡訊，即被檢方羅織收賄罪名。

柯文哲表示，羈押中父親過世是律師告訴他的，在告別式才見了父親最後一面，現在連父親的骨灰放在哪裡都不知道，母親失智症也日漸嚴重，聽審判長說審判才剛開始「我的心都涼了」。

柯表示，偵查階段羈押自己兩度不抗告，但看到起訴書嚇一跳「像小說一樣」，依案子審理進度，要問完全部證人押15個月可能都嫌不夠；柯還說，截至目前沒有一個人指控他收賄，相信時間久了，真相會浮現出來。

合議庭昨傳喚台北市議員苗博雅作證。苗說，容積是公共財，柯市府的作法形同「將公庫的錢拿給財團」，曾有提醒過柯，京華城案會是一個弊案。

苗博雅表示，都委會研議案都是市府各單位機關提出的，過去十年有40件是市府提出，只有京華城案除外，市府最終給了自創容積獎勵20%與相關法條、辦法都不相符，「我非常驚訝市府做出這樣的決定」。

苗博雅說，都市計畫法是「申請容積獎勵」規定、是「申請權」的規範，京華城當然有權申請，但市府還是要依法審查；市府當年給京華城容積獎勵沒有任何法律依據，就好比年輕人去申請老人年金，市府卻准予核發。

柯律師鄭深元問，柯文哲有什麼專業能否決21位都委會委員意見，苗博雅說，按照法律規定，細部計畫核定權就是市府，決策拍板的人是市長，都委會、都發局並非最終決定者，「至於市長有能或無能，不是我能臆測的」。

民進黨 柯文哲 國民黨

上一則

黑白集／「去蔣」更甚抓共諜 滿朝吃飽太閒

下一則

高齡駕駛換照年齡 交通部長：擬下修至70歲

延伸閱讀

沈慶京律師質疑政治動機？苗博雅反擊：議員職責守護公共財

沈慶京律師質疑政治動機？苗博雅反擊：議員職責守護公共財
「民進黨最希望我逃亡」 柯文哲：因國民黨已奄奄一息了

「民進黨最希望我逃亡」 柯文哲：因國民黨已奄奄一息了
柯文哲「血尿、腎結石」聲請保外就醫 台北地方法院駁回理由曝光

柯文哲「血尿、腎結石」聲請保外就醫 台北地方法院駁回理由曝光
「要押我就押」柯文哲哽咽：京華城案李文宗冤獄9個月

「要押我就押」柯文哲哽咽：京華城案李文宗冤獄9個月

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。（取材自輝達直播畫面）

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

2025-05-19 00:42
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)

黃仁勳回台掀「仁來瘋」 2字評價台灣人 路透曝保鑣壓力大

2025-05-19 03:50
黃仁勳（右）與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。（Manorsalon／提供）

黃仁勳抵台 下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影

2025-05-16 05:05

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌