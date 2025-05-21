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黑白集／「去蔣」更甚抓共諜 滿朝吃飽太閒

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海委會主委管碧玲去年承諾增設紅外線熱顯儀捉偷渡，如今海巡弟兄仍抱怨只能「靠肉眼」守護海峽。（本報資料照片）
海委會主委管碧玲去年承諾增設紅外線熱顯儀捉偷渡，如今海巡弟兄仍抱怨只能「靠肉眼」守護海峽。（本報資料照片）

內政部長劉世芳點名北桃中三市，「中正路」改名及移除蔣介石銅像進度慢。台中市長盧秀燕得知被點名「去蔣」不力，嘆問「國家吃飽太閒嗎？」並提醒中央快解決經濟、國安和人民困難，「別再意識形態」。

劉世芳執著鏟除蔣中正銅像，一個不許少。相比她的「吃飽太閒」，海委會主委管碧玲猶有過之。去年大陸偷渡客頻駕橡皮艇，登陸台軍方列管「紅色海灘」，最近有復燃跡象，海巡署依舊推諉裝備不足。管媽若無其事，忙陪台法學生在漁人碼頭玩帆船。

4月初偷渡客在金門上岸，管媽稱不排除是解放軍軍演一環，測試台灣反應。豈料一個多月後，軍方在桃園海岸演習反登陸結束，兩艘大陸橡皮艇相隔三小時偷渡登岸。其中一名網紅疑在沙灘插上五星旗便打道回府，上網秀戰績；另一組是父子檔，一夜遊無人理，天亮自動投案。海岸被破防，管媽銷聲匿跡。

海巡署捉不到偷渡客，卻被逮到金馬澎分署新任高官是共諜。管媽去年承諾增設紅外線熱顯儀捉偷渡，如今海巡弟兄仍抱怨只能「靠肉眼」守護海峽。她不力爭預算，卻提拔共諜潛伏金馬前線。

綠營稱共諜滲透全台，但賴政府上台後，拆蔣中正銅像比抓共諜還費心用力。盧媽忠言逆耳，可正是戒不掉意識型態劇毒，才有滿朝盡是「吃飽太閒」。

偷渡客 五星旗 解放軍

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