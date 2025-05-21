賴願促成朝野對話 指示國安團隊規畫 在野籲賴親自出馬

賴清德總統（中）20日在總統府前廣場，以軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁（右）及參訪團。（記者曾原信／攝影）

賴清德總統昨天發表就職周年談話，針對朝野關係，他表示「我們始終願意張開雙手」，努力促成朝野對話，加強政黨合作；賴總統指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。

但外界質疑，朝野一年來互不信賴，國安團隊曾被綠共長期潛伏，賴總統要指派國安會秘書長吳釗燮去簡報嗎？民進黨大罷免 將藍白汙名化「中共同路人」，聽取國安簡報叫在野黨主席朱立倫 、黃國昌 情何以堪？

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統已請國安團隊規畫，希望在合適時間邀請在野黨主席，進行重要國安情勢簡報，讓在野黨領袖理解當前國際及國安情勢，以及台美關稅談判進度等資訊。

對於總統的說法及規畫，國民黨主席朱立倫說，站在台灣多數民意立場，全民期待是由賴總統親自召集國安簡報，賴總統也應親赴立法院說明國政。民眾黨主席黃國昌說，朝野政黨領袖對話早該進行，坦率真誠交換意見、共商國是，且應建立在沒有前提框架、預設立場的基礎之上。

朝野正因大罷免陷於對立，賴總統在談話中表示，他相信沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活；也沒有任何一位總統，可以背離民主自由的價值。他說，台灣的民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與、凝聚而成，「我們不怕意見不同，因為民主的核心，就是在分歧中找到團結」。

他說，自己始終相信，民主的紛爭，要用更大的民主來解決。過去一年，面對台灣的政治局勢，透過朝野政黨共組祝賀美國總統就職代表團，展現民主台灣團結一致，共同深化台美關係；他也依照憲法賦予總統的職權，開啟五院國政會商，希望達成和解、促進合作。

賴總統強調，他始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，因此，他指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家的利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠地交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

前天新北三峽暴衝車禍震驚各界，賴總統在就職周年談話開場時表達關心，強調行政院第一時間成立專案小組，後續會盡速釐清及檢討，他要向罹難者和家屬致上最深的哀悼，也期盼傷者早日康復。立法院昨開院會，在會議開始前，主持議事的立法院副院長江啟臣與朝野立委全體起立，為死傷者默哀一分鐘，表達深切的慰問與哀悼。