新聞評論／國安簡報 賴清德若派吳釗燮出馬 缺正當性

賴總統（右）指派國安會秘書長吳釗燮（左）去向在野黨國安簡報。（記者胡經周／攝影）

國民黨主席朱立倫 日前才批評，賴清德總統上任一年來從未打一通電話來溝通；賴總統520就出招，指派國安團隊向在野黨主席簡報國安情勢。問題是朝野一年來互不信賴，國安團隊曾被綠共長期潛伏，賴總統要指派國安會秘書長吳釗燮去簡報嗎？民進黨大罷免 將藍白汙名化「中共 同路人」，聽取國安簡報叫在野黨主席朱立倫、黃國昌情何以堪？

國安情勢環環相扣，不只中共威脅、美國關稅，民進黨發動的大罷免更造成政局動盪，難道國安情勢簡報只談「抗中保台」，避談關稅、大罷免？若朱立倫或黃國昌有不同意見，到時誰說了算？賴總統日前語出驚人提出「中國併購台灣要提條件」，引發在野黨大反彈，總統有可能改口嗎？

賴總統520演說拋出史無前例的「國安情勢簡報」，他將指示國安團隊規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報。朱立倫回應，全民期待由賴總統親自召集國安簡報，並進行朝野對話；賴總統也應親赴立法院說明國政，展現對立院多數黨所代表多數民意的基本尊重。

賴清德神來一筆的「國安情勢簡報」，幾乎沒有前例可循，光是簡報或聽訓，朝野就可吵成一團。總統可依憲法召集國安會議，但在野黨主席缺乏聽取國安報告的法源，在野黨主席充其量只是民間人士，在團結的大纛下，難道聽取報告是來為賴政府背書？

立法院是最高民意機關，行政官員向國會報告並備詢符合憲政體制，但行政部門向在野黨主席簡報國安情勢，說起來簡單，實際上卻無法律效力、也有失體統，除了國民黨、民眾黨，其他小黨沒有聽取簡報的資格嗎？除非朝野領袖達成共識決，否則一旦出現歧見，朝野該如何解決？如果這場簡報沒有法律效力、紛爭沒有解決機制，在野黨說再多也只是「狗吠火車」，這場簡報註定只是一場政治秀。

賴總統要指派國安團隊向在野黨主席簡報，吳釗燮身為國安團隊之首，理應是代表人選，但吳釗燮貼身幕僚何仁傑被中共長期滲透、吳本身更是兩度刻意缺席立法院備詢，惹怒在野黨砲轟不適任，吳釗燮本身就是高度爭議人物，可能一現身就開花，缺乏向在野黨簡報的正當性。

賴總統上任一年來，對罵比對談還多，非我族類黨同伐異，在野黨被大罷免追殺，連綠營自家人都被清算，鬥爭或團結，都是民進黨一家之言。眼看國安簡報可能虛晃一招，難怪南投縣長許淑華早下6字定論：「哀莫大於心死」，國人不期不待，以免受傷害。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）