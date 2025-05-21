蔡賴有別 民進黨內也批賴清德決策不透明 缺乏包容性

賴清德總統執政決策不透明，民進黨內也詬病。（ 記者侯永全／攝影）

賴清德 總統執政決策不透明，民進黨內也詬病，一位橫跨英、賴兩屆政府核心幕僚一語道破，2019年英賴初選之爭後，眾英系幕僚齊聚官邸，建議蔡總統的副手人選還得是賴清德，蔡英文 沉思後只問了一句，「一定要這樣嗎？」就接受了建議，這無關對錯，但論接納不同意見包容性，蔡賴有別。

該幕僚表示，比較英、賴兩位總統，賴決策更像「賴醫師性格」，醫師都會聽病人反映諸多意見，也都會點頭稱是，但醫師聽完後，還是會照著自己見解去「開藥方」。

一位資深綠委表示，賴清德作出決策後，和立院黨團的溝通是目前大問題，許多重大公眾議題，連他身為執政黨立委，都不知道「上意」為何，自然不知從何為政策辯護。他舉例，賴清德對核能一度態度曖昧，和黨內「非核」有所衝突，能源政策是否轉向，高層沒說明、黨團幹部也不清楚，一頭霧水。

另一案例為大罷免 ，賴清德起初在中常會發言指出這是公民主導行動，很多綠委因此「不敢上車」，後來黨中央又突然宣布全黨投入，大家錯愕之餘才趕緊跟上。綠委搖頭嘆，沒人搞得清楚高層思維。

一名非賴系綠委表示，賴清德上任以前，黨中央的政策都會派人與立院溝通，如今賴清德相對重用親信。經歷英賴兩任政府的核心幕僚總結，賴清德目前黨內一把手地位穩固，也有民意支持度當靠山，非賴系縱使不滿也沒著力點敢怒不敢言，明年地方選舉後，若執政黨成績不如預期，才會是綠營內向賴清德施壓的起點。