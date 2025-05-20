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賴就職周年訴求團結喊迎風轉型 朱立倫：1年沒1通電話

台灣新聞組／台北20日電
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20日為賴清德總統就職一周年，賴總統以「迎風轉型、穩健前行」為題發表談話。（記者侯永全／攝影）
20日為賴清德總統就職一周年，賴總統以「迎風轉型、穩健前行」為題發表談話。（記者侯永全／攝影）

賴清德總統今天就職滿一周年，在總統府敞廳以「迎風轉型、穩健前行」舉行談話記者會。府方人士表示，總統致詞將涵蓋民主台灣、韌性精神、訴求團結三大元素，除向民眾報告一年成果與未來擘畫，也將宣告執政第二年的迎風轉型之路，穩健步伐，持續前行。

賴總統就職周年，朝野僵局難解。國民黨昨集結16輛車由國民黨中央黨部出發，一路行經民進黨中央黨部與總統府，號召群眾於傍晚5時20分按兩下喇叭抗議。國民黨主席朱立倫說，這是台灣最大不幸、全民最不安、兩岸最對立、對國際最無能的1年，透過喇叭和網站共同「叭賴」和「罷賴」。

對於賴總統表示上任後曾努力希望和在野黨接觸溝通，最後都不得要領，無法實行，朱立倫昨受訪時駁斥，他已六度公開呼籲朝野要和不要鬥，要坐下來對談或舉辦國是會議，賴總統說謊不打草稿，「這一年來，國民黨講了多少次，等他的電話多久了，得到的是什麼？是門關起來，只有鬥、罷免和消滅在野黨，哪有任何溝通的機會？」

朱立倫說，既然賴總統講了，他就正式宣布，即日起開始計時等待，看總統何時召見在野黨主席，要跟朝野對談或國是會議，「各種形式都好，只要能解決問題、為台灣好，國民黨一定全力以赴」，並呼籲賴總統不要空口說白話、睜眼說瞎話。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇昨引用聯合報民調指出，高達5成3民眾對賴清德表現不滿意，相比歷任民選總統就職周年不滿意度最高，這結果完全不令人意外，畢竟賴政府除搞大罷免外，在各面向政策都一事無成。

中廣前董事長趙少康說，賴清德剛愎自用、擇惡固執，他的下屬才會做出完全違反事實的「快樂民調」；民眾可以把民進黨發動的「大罷免」當作對賴清德的不信任投票，利用這次投票當出口，直接表達人民的不滿。

賴總統今天行程還包括參觀台北國際電腦展、歡迎帛琉總統惠恕仁訪台，圍繞執政成績檢視、經貿布局放眼全世界及外交友邦穩固邦誼等三主軸。

據了解，賴總統就任周年談話中，將針對台灣經濟體質如何從過於依賴出口逐步調整成多元兼顧，尤其是過於依賴高科技產業出口的經濟成長模式，朝向建立更有競爭力、也可以永續的台灣經濟發展模式，兼顧出口與內需。

國民黨主席朱立倫（右三）19日帶領支持者發起五一九全民「叭賴」行動，高喊賴清德總...
國民黨主席朱立倫（右三）19日帶領支持者發起五一九全民「叭賴」行動，高喊賴清德總統下台。（記者潘俊宏／攝影）

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