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不再兩極化 51％民眾反對大罷免 贊成者降至37%

台灣新聞組／台北19日電
聯合報民調顯示，反對大罷免民眾逾5五成。圖為賴總統（左）與民進黨立院總召柯建銘（右）。（本報資料照片）
聯合報民調顯示，反對大罷免民眾逾5五成。圖為賴總統（左）與民進黨立院總召柯建銘（右）。（本報資料照片）

聯合報民意調查發現，民眾對大罷免立委的態度由原先的兩極化轉向反對態度居多，贊成大罷免立委的民眾由3月中的4成3降至3成7，反對大罷免立委者則由4成7上升到5成1，較贊成者高出14個百分點。

大罷免立委議題持續延燒，聯合報3月中旬的調查發現，民眾對於部分政黨或公民團體所推動的大罷免立委行動態度兩極，4成7反對，4成3贊成。

時隔兩個月，大罷免立委行動多已進入二階連署送件階段。本次調查發現，民眾對大罷免立委的態度已由原先的兩極化轉向反對態度居多，贊成大罷免立委者由3月中的4成3降至3成7，反對大罷免立委者則由4成7上升到5成1，較贊成者高出14個百分點。

其中，民進黨支持者力挺大罷免立委的比率由7成6上升到8成1，國民黨及民眾黨支持者則分別有8成5和7成7持反對立場，較3月中旬調查各多了8及16個百分點，大罷免立委顯然更激化藍綠白支持者的對立；至於政黨中立者3成3贊成，5成反對，比率和3月中旬調查差不多。

值得注意的是，贊成罷免行動的民眾有不同目標，細究其對象，3成3支持大罷免國民黨立委，僅2成5支持大罷免民進黨立委；相對地，5成5不支持罷免國民黨立委，6成2不支持罷免民進黨立委；和3月中旬調查相較，除了支持大罷免國民黨立委的比率減少5個百分點外，其他變化不大。

其中，民進黨支持者有8成支持大罷免藍委，但國民黨和民眾黨支持者並不熱衷罷免議題，分別有7成2和7成7不支持大罷免綠委的想法。

調查還發現，針對民眾黨前主席柯文哲被收押和國民黨地方黨部遭搜索等情事，有4成9民眾傾向是政治介入司法，3成4認為是依法偵辦，1成7無意見。

其中，國民黨和民眾黨支持者都有8成5以上認為是政治介入司法，民進黨支持者則有7成6認為是依法偵辦，1成3覺得有政治力介入；中立民眾態度較為分歧，3成3認為是依法偵辦，4成1傾向政治介入司法。

民眾對大罷免立委的看法 資料來源／聯合報系民意調查中心
民眾對大罷免立委的看法 資料來源／聯合報系民意調查中心

罷免 國民黨 民進黨

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