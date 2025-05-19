賴清德拋兩岸併購說 藍營質疑賣台

聯合報民調，5成4民眾不滿意賴總統處理兩岸關係的表現。圖為日前挺陸配遊行，群眾指責賴政府製造兩岸矛盾。（本報資料照片）

本報系聯合報民調，民眾對賴清德 總統處理兩岸關係的表現有5成4不滿意。國民黨 批評，賴總統無能處理兩岸問題，只透過激化對立與仇恨；民眾黨立委張啓楷也說，中立選民也對賴執政不滿，希望能傾聽民意。學者林穎佑則認為是兩岸互動的結果。

賴清德總統日前接受網路節目「敏迪選讀」專訪，以「併購說」形容兩岸談判。賴總統指出，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司（台灣），「你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分」。國民黨主席朱立倫對此質疑，「是要準備出賣我們嗎？是要賣台嗎？」今天如果有任何一位領導人敢這樣說，就準備被民眾推翻。

國民黨發言人楊智伃批評，國家主權不是商品，也不是討價還價的股份買賣，這種說法等於承認台灣是可以「被併購」的對象，只是「看條件談不談」，容易被解讀為「統一是可以談的事情」，甚至可能被解讀成「台灣願意被併，只要價格對」。

國民黨立委賴士葆說，賴總統上任一年只抱美國大腿，兩岸關係搞得很糟，藉著刺激中國大陸鞏固自身基本盤，最終目的還是為了推大罷免 、頻搞政治內鬥，希望多罷免幾位國民黨立委讓執政黨在國會過半；國民黨立委陳玉珍也說，賴在兩岸方面一直不用智慧處理，非常固執，想強行讓兩岸中斷交流，一味「去中、脫中」會讓兩岸民間敵意螺旋愈來愈高，對和平一點助益都沒有。

張啓楷表示，賴總統執政成績單是滿江紅，又以司法迫害、兩岸關係最為人詬病，很多人都在擔心子女上戰場，希望他不要再死抱著衝突跟對立。

淡江大學戰略所助理教授林穎佑說，民眾的確對賴總統上任後的兩岸關係不滿意，但這不是單方面造成的，是兩岸互動的結果。他舉例說，中國大陸對台灣水果的出口禁令、中止兩岸經濟合作架構協議部分項目、台灣學者和民代赴陸訪問可能會遇到刁難和問題、部分民眾赴陸可能遇到安全問題甚至有數十人被限制行動。另外，大陸軍方實施「聯合利劍A」、「聯合利劍B」、「海峽雷霆」等演習，幾乎天天有解放機擾台、軍艦繞台，民眾自然對兩岸關係很不滿意。