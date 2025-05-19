賴清德就職周年民調 53%不滿意施政 歷任民選總統之最

賴清德總統就任周年，聯合報最新民調，有5成3民眾不滿意其施政表現，僅3成7滿意。5成3的不滿意度，是中華民國5位民選總統就職周年最高者。（本報資料照片）

賴清德 總統執政即將屆滿周年，本報系聯合報民意調查發現，5成3民眾不滿意賴總統的施政表現，僅3成7滿意，不滿意度是中華民國 5位民選總統就職周年最高者。

調查發現，賴清德總統執政1年來，民眾對賴總統的表現以負面評價居多，僅3成7的人表示滿意，5成3不滿意，另有1成的人無意見。

其中，國民黨和民眾黨支持者都有超過9成不滿意賴的表現，中立民眾也以負面評價居多，5成不滿意，3成4滿意；另一方面，民進黨支持者則多力挺賴的施政，8成6滿意，9%不滿意。

從年齡來看，20至59歲民眾不滿意賴的比率都接近6成，滿意度則低於4成；60歲以上民眾評價分歧，4成2滿意，4成5不滿意。

地區差異方面，北北基、桃竹苗、中彰投和宜花東金馬地區都有超過5成5民眾不滿意賴擔任總統的表現，好評低於4成；雲嘉南和高屏澎地區則是好評接近5成，但也有4成左右不滿意。

和前4任民選總統就職周年時的同期評價相較，賴總統3成7聲望高於蔡英文總統的3成，但低於陳水扁總統的4成5，以及李登輝及馬英九 總統的5成2；從不滿意度來看，5成3不滿意賴總統的表現，則是5位民選總統中最高者。

檢視賴總統1年來的執政成果，有4成3民眾認為賴總統執政後的台灣變得更危險，僅6%的人覺得更安全，4成4認為差不多。

5成2民眾認為賴總統執政1年來的台灣社會變得更分裂，僅9%人覺得更團結，3成2認為差不多。

至於賴總統執政1年來的政治氛圍，有4成2民眾認為變得更獨裁，僅1成4的人覺得更民主，3成6認為差不多。

此外，上周六核3廠2號機停止運轉，台灣正式進入非核家園。調查發現，有7成2民眾表示會擔心未來供電的穩定性，其中非常擔心者達4成3，僅2成4的人無此顧慮。