冷眼集／疑慮仍在 性招待疑雲無罪 還陳宗彥清白了嗎？

行政院前發言人陳宗彥被控性招待案，台南地院認為無法證明監聽譯文中「陳董」就是陳宗彥，認證據不足判陳宗彥無罪。（本報資料照片）

行政院前發言人陳宗彥前年爆出任職台南市政府接受性招待、花錢性交易，一審無罪關鍵在於，無法僅以監聽到「陳董」認定是他，顯示相關事證根本不足，但檢方立案緣起即陳宗彥與酒店業者密切聯繫往來，迄今未掌握事證，真的等於還他清白了嗎？

台南地檢署去年起訴全案，用字嚴厲批陳宗彥「敗壞官箴，嚴重破壞國家公務員的清廉形象，建請法院從重量刑」，遭台南地院狠打臉舉證不足；對照南檢偵辦藍營大罷免 連署偽造疑雲，聲押黨部人員獲准，起訴還鉅細靡遺列出涉嫌抄名冊方式的對話截圖，十足把握要讓法院定罪，陳宗彥案，似乎不見同等魄力。

全案起因2012年間南檢酒店負責人連家樑，及連的特助王孝瑋，涉在酒店內提供女陪侍性服務，且要釐清有無行賄警方來規避查緝，卻意外發現時任市府局處主管的陳宗彥與業者有聯繫，研判他恐長期接受業者性招待，遂也將陳「上線」監聽，不過僅監聽近4個月，後來查無不法簽結，是否第一時間失去詳盡蒐證先機？

2023年2月民眾黨 時任立委陳琬惠踢爆陳宗彥案，監察委員介入調查，公布他疑8次接受酒店業者性招待，南檢再次啟動調查，終「成功」起訴，然而也僅能將監聽光碟重新聽完做譯文，再訊問陳宗彥、業者等人，可想而知，難以查出「小芸」等任何1名涉案女服務員身分。

檢察官指控陳宗彥協助酒店業者請託員警調職等兩案，分別獲得性招待當酬謝，另陳還10次花錢由業者安排性交易；只是，貪瀆案件定罪的基礎為有收「不正利益」，綜觀事證，無攝錄到陳宗彥進出酒店或有女子相伴、或一同上旅館，連「陳董」都沒其他佐證是指陳宗彥，如何期待法官判處有罪。

陳宗彥對於無罪判決稱「謙卑地希望能就此揮別陰影」，但他與酒店業者來往、傳訊詢問「小芸有空嗎？」疑慮難消，待檢方刨根究底，才有望實質讓他的人格含冤昭雪。