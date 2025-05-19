藍白台中合體反惡罷 「下架賴總統」

民眾黨18日在台中舉辦「人民要當家」宣講最終場──「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ」，高聲嗆賴清德總統下台，國民黨立委也來集結，民眾冒雨聽講。（記者陳敬丰／攝影）

賴清德 總統執政滿一周年，選在五二○之前，民眾黨 昨到台中水安宮宣講「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ（台語：賴）」，黨主席黃國昌率全黨立委，合體遭提罷免 的三名台中藍營立委，呼籲大罷免第三階段投票時，全國人民站出來投不同意票，反大罷免就是向賴清德總統與綠色恐怖說「不」。

民眾黨昨下午3時許在水安宮宣講，現場湧入約千人，站滿水安宮廟埕廣場，天氣炎熱又一度下雨，未澆熄支持者熱情，另有人高舉「我立誓，此生不投民進黨」標語。民眾黨市黨部前主委江和樹說，水安宮「綠油油」，場地很不好借，輾轉拜託，三周前才敲定，意在「正面對決」。

黃國昌表示，民眾黨前主席柯文哲曾懇切叮囑賴清德總統心念人民、團結社會，卻被司法迫害、羈押至今，反觀賴的愛將、行政院前發言人陳宗彥，濫用權力接受性招待，一審卻獲判無罪，「順賴者昌、逆賴者亡」；民進黨壟斷媒體、控制司法，不准有抗議聲音，面對在野黨監督，就發動大罷免。

黃國昌指出，在野黨攜手完成民進黨過去八年跳票承諾，國會改革、財劃法、吹哨者（公益揭弊者）保護法、棄保潛逃罪、不法關說罪，也為勞工爭取四加一休假，賴清德總統卻為全面掌控立法院，發動大罷免，還躲在公民團體背後不敢承認。黃嗆賴：「有種一點！」

台中藍營立委羅廷瑋、廖偉翔與黃健豪是大罷免重點目標，昨到場宣講。羅廷瑋說，他因柯文哲推薦當選，「阿北」就像老師與朋友一樣溫暖；廖偉翔表示，賴清德總統上任一年毫無政績，只會政治鬥爭、追殺在野；黃健豪批評，賴總統不去世壯運，卻有空接受媒體採訪，態度明確。

民眾黨立委也聯袂登台，張啓楷痛批賴清德總統最新民調滿意度僅32%，人民拒絕用肺發電；陳昭姿說民進黨毫無政績，食安跳票；林國成表示賴要恢復軍審是準備戒嚴。醫師沈政男、蘇偉碩也表示，柯文哲現在是「坐黑牢」，以後人民會用選票補償。

國民黨主席朱立倫昨表示，去年五二○至今，「台灣大不幸」，只有一個「鬥」字，百姓選了一位鬥雞總統，從兩岸到國會，無處不鬥，朝小野大就消滅在野黨，「反對賴清德，就要被罷、被幹掉」，台灣政治氛圍只准罷藍不准罷綠，有嚴重的綠色恐怖。

對於賴清德近日接受專訪，談及當人民可以接受罷免，直接民權會逐漸推展，朱立倫再批賴：「要創造全世界最詭異的民主奇蹟？」朱說，朝野應該透過溝通對話化解爭議，很可惜這一年來，賴總統的字典裡面沒有「和」，沒有溝通、對話，在野提出希望朝野坐下來對談並解決問題，賴總統完全置之不理。