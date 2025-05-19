我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28歲女內華達遇大雪受困3周 靠吃野菜+喝融雪維生獲救

收到Undue信別扔 這表示你有一筆欠款官方已代繳

藍白台中合體反惡罷 「下架賴總統」

台灣新聞組／台中19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨18日在台中舉辦「人民要當家」宣講最終場──「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ」，高聲嗆賴清德總統下台，國民黨立委也來集結，民眾冒雨聽講。（記者陳敬丰／攝影）
民眾黨18日在台中舉辦「人民要當家」宣講最終場──「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ」，高聲嗆賴清德總統下台，國民黨立委也來集結，民眾冒雨聽講。（記者陳敬丰／攝影）

賴清德總統執政滿一周年，選在五二○之前，民眾黨昨到台中水安宮宣講「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ（台語：賴）」，黨主席黃國昌率全黨立委，合體遭提罷免的三名台中藍營立委，呼籲大罷免第三階段投票時，全國人民站出來投不同意票，反大罷免就是向賴清德總統與綠色恐怖說「不」。

民眾黨昨下午3時許在水安宮宣講，現場湧入約千人，站滿水安宮廟埕廣場，天氣炎熱又一度下雨，未澆熄支持者熱情，另有人高舉「我立誓，此生不投民進黨」標語。民眾黨市黨部前主委江和樹說，水安宮「綠油油」，場地很不好借，輾轉拜託，三周前才敲定，意在「正面對決」。

黃國昌表示，民眾黨前主席柯文哲曾懇切叮囑賴清德總統心念人民、團結社會，卻被司法迫害、羈押至今，反觀賴的愛將、行政院前發言人陳宗彥，濫用權力接受性招待，一審卻獲判無罪，「順賴者昌、逆賴者亡」；民進黨壟斷媒體、控制司法，不准有抗議聲音，面對在野黨監督，就發動大罷免。

黃國昌指出，在野黨攜手完成民進黨過去八年跳票承諾，國會改革、財劃法、吹哨者（公益揭弊者）保護法、棄保潛逃罪、不法關說罪，也為勞工爭取四加一休假，賴清德總統卻為全面掌控立法院，發動大罷免，還躲在公民團體背後不敢承認。黃嗆賴：「有種一點！」

台中藍營立委羅廷瑋、廖偉翔與黃健豪是大罷免重點目標，昨到場宣講。羅廷瑋說，他因柯文哲推薦當選，「阿北」就像老師與朋友一樣溫暖；廖偉翔表示，賴清德總統上任一年毫無政績，只會政治鬥爭、追殺在野；黃健豪批評，賴總統不去世壯運，卻有空接受媒體採訪，態度明確。

民眾黨立委也聯袂登台，張啓楷痛批賴清德總統最新民調滿意度僅32%，人民拒絕用肺發電；陳昭姿說民進黨毫無政績，食安跳票；林國成表示賴要恢復軍審是準備戒嚴。醫師沈政男、蘇偉碩也表示，柯文哲現在是「坐黑牢」，以後人民會用選票補償。

國民黨主席朱立倫昨表示，去年五二○至今，「台灣大不幸」，只有一個「鬥」字，百姓選了一位鬥雞總統，從兩岸到國會，無處不鬥，朝小野大就消滅在野黨，「反對賴清德，就要被罷、被幹掉」，台灣政治氛圍只准罷藍不准罷綠，有嚴重的綠色恐怖。

對於賴清德近日接受專訪，談及當人民可以接受罷免，直接民權會逐漸推展，朱立倫再批賴：「要創造全世界最詭異的民主奇蹟？」朱說，朝野應該透過溝通對話化解爭議，很可惜這一年來，賴總統的字典裡面沒有「和」，沒有溝通、對話，在野提出希望朝野坐下來對談並解決問題，賴總統完全置之不理。

朱也問賴總統，以前陳水扁總統時代，朝小野大情況更嚴重，陳總統都可以面對、解決，照賴總統的思維，「台灣以後乾脆改為一年改選一次，不是最方便嗎？」

民眾黨18日在台中舉辦「人民要當家」宣講最終場—「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ」，高聲嗆賴...
民眾黨18日在台中舉辦「人民要當家」宣講最終場—「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ」，高聲嗆賴清德總統下台，國民黨立委也來集結，民眾冒雨聽講。（記者陳敬丰／攝影）

賴清德 罷免 民眾黨

上一則

蔡英文訪英重返母校LSE 發表演說：台灣值得信賴

下一則

賴清德拋兩岸併購說 藍營質疑賣台

延伸閱讀

賴清德就職周年民調：關稅戰與兩岸關係處理 逾半民眾不滿意

賴清德就職周年民調：關稅戰與兩岸關係處理 逾半民眾不滿意
賴清德就職周年民調 53%不滿意施政 歷任民選總統中最高

賴清德就職周年民調 53%不滿意施政 歷任民選總統中最高
就任將滿周年 台積赴美惹疑美論 賴清德：要去解決

就任將滿周年 台積赴美惹疑美論 賴清德：要去解決
與在野合作強化對中溝通？ 賴清德：兩個路線不同

與在野合作強化對中溝通？ 賴清德：兩個路線不同

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
黃仁勳（右）與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。（Manorsalon／提供）

黃仁勳抵台 下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影

2025-05-16 05:05
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加