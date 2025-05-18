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賴清德就職周年民調：關稅戰與兩岸關係處理 逾半民眾不滿意

台灣新聞組／台北19日電
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聯合報民調，5成4民眾不滿意賴總統處理兩岸關係的表現。圖為日前挺陸配遊行，群眾指責賴政府製造兩岸矛盾。（本報資料照片）
聯合報民調，5成4民眾不滿意賴總統處理兩岸關係的表現。圖為日前挺陸配遊行，群眾指責賴政府製造兩岸矛盾。（本報資料照片）

本報系聯合報對賴清德總統就職周年的民意調查發現，賴政府在外交及兩岸關係的執政表現備受質疑，5成1民眾不滿意賴清德政府應對美國關稅戰的表現，5成4的人不滿意賴清德處理兩岸關係的表現。

外交方面，面對美國關稅戰的挑戰，民眾對政府到目前為止的應對表現以負面評價居多，3成滿意，5成1不滿意，2成無意見。

在可複選的情形下，有7成1民眾最擔心美國關稅戰會造成台灣物價上漲，6成1擔心經濟因此衰退，擔心匯率升值和失業率上升者各占5成4，5成憂慮企業外移，僅1成8的人都不擔心。

其中，國民黨和民眾黨支持者都有8成6左右不滿意賴應對美國關稅戰的表現，滿意度僅6%；中立民眾也以負面評價居多，4成8不滿意，2成2滿意；民進黨支持者仍多力挺賴的表現，7成7滿意，9%不滿意。

兩岸關係方面，賴清德上任後兩岸官方交流幾乎全面凍結，對於賴清德處理兩岸關係的表現，僅3成2民眾表示滿意，5成4的人不滿意，1成4無意見。

其中，國民黨和民眾黨支持者分別有9成3及8成5不滿意賴清德處理兩岸關係的表現，中立民眾也以負面評價居多，5成不滿意，2成6滿意；民進黨支持者7成7肯定賴的表現，1成4不滿意。

此外，調查也發現，有6成2民眾知道賴清德總統曾公開表示大陸是「境外敵對勢力」，3成7對此不清楚。

民眾對賴總統外交及兩岸關係表現評價 資料來源／聯合報系民意調查中心
民眾對賴總統外交及兩岸關係表現評價 資料來源／聯合報系民意調查中心

賴清德 關稅 民眾黨

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