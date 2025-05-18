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賴清德：520罷總統是民主的深化 朱立倫：創最詭異民主奇蹟？

記者林麗玉／台北18日電
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朱立倫18日上午到北市中正高中旁舉辦政策說明會。（記者林麗玉／攝影）
朱立倫18日上午到北市中正高中旁舉辦政策說明會。（記者林麗玉／攝影）

國民黨主席朱主席今天上午出席北市黨部在士林北投舉辦的政策說明會，對於在野提出520罷免總統，賴清德說尊重，「並表示當大家都可接受罷免...，未來也會成為日常，也是民主的深化」對於這樣的說法，朱立倫痛批賴清德，「要創造全世界最詭異的民主奇蹟？」

朱立倫今天上午到北市中正高中旁舉辦政策說明會，對於賴清德520就職將滿一周年。對於在野喊出罷免賴清德，賴的回應指這是透過憲政立法委員的權利，並稱「當罷免會成為直接民權，會漸漸、漸漸推展出來，這個也是民主的深化」。朱立倫痛批，他相信所有民主國家都不希望發生罷免這件事情。

朱說，朝野應該是透過溝通對話，能夠化解爭議，很可惜這一年來，在賴清德總統的字典裡面沒有「和」，沒有溝通，沒有對話，在野一再提出來希望朝野坐下來能夠對談，能夠解決問題，賴總統完全置之不理。

朱也說，相信這一年來大家也看得很清楚，賴清德的眼中只有「鬥」，民主如果按照賴清德的講法，就是透過罷免來解決，包括現在朝小野大都是要透過罷免來解決，那不是要「創下全世界的民主的最詭異的奇蹟嗎？」

朱立倫說，所以照賴總統講法，他的意思就是說全世界他要創造一個最詭異的民主奇蹟，只要是少數就用罷免多數的方式來解決，那台灣以後就不斷的罷免、罷免、罷免，每一年都罷免一次，然後只要選輸了，就是推翻重選。

朱也問賴清德總統，以前陳水扁總統時代，當時朝小野大的情況比現在更嚴重，陳總統都可以面對，都可以解決，為什麼賴完全只有透過鬥，透過罷免在野黨解決這個問題呢？為什麼不能夠透過溝通？難道賴眼中只有罷免，成為多數、成為獨裁者、成為你能夠專制的一個領導者才是民主嗎？所以不要話講的這種這麼好聽，實際上完全不願意做任何溝通的事情。

朱說，「那台灣以後乾脆改為一年改選一次，不是最方便嗎？不要每天在這邊製造政治的動亂，自己沒有辦法朝野對談，自己不願意做任何的溝通，在野黨不斷的呼籲說國是會議也好，朝野對談也好，或者任何溝通也好，你都拒絕，你完全把門都關起來，然後只會鬥在野黨，這叫更大的民主？還是專制獨裁？」

罷免 賴清德 朱立倫

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