林昶佐將派駐芬蘭 在野批閃兵缺專業、打擊外交部門士氣

前立委林昶佐傳出將接任駐芬蘭代表。（本報資料照片）

涉外人士證實，閃靈樂團主唱、前立法委員林昶佐將出任駐芬蘭代表，希望能為台灣外交注入價值與文化的新動能和活力。但林才傳出閃兵，之前當立委時差點被罷免 ，爭議很大，民眾黨 立院黨團副總召張啟楷質疑，駐外代表政治任命，將嚴重打擊外交部門的士氣。

本報系聯合報報導，相關人士指出，芬蘭是北歐的成熟民主國家，擁有高度韌性的公民社會與完善的社會福利制度，且芬蘭重金屬音樂舉世聞名，這些特質與林昶佐在公共事務與音樂領域的經歷高度契合。

張啓楷表示，值此外交處境困難之際，要派任新的代表或大使，最優先的應該是提拔外交部專業人員，提升外交部人員士氣，有助於人才留任跟培養，最忌諱政治任命，這對整個外交部內部打擊非常大。另外，林昶佐之前涉及「閃兵」爭議，若派駐芬蘭，學習芬蘭的全民防衛韌性不僅不合適，更是一大諷刺。

另據台北中國時報報導，國民黨 立委王鴻薇透露，她曾質詢外交部長林佳龍，因為接到爆料指出，駐奧地利代表劉玄詠是一名音樂家，毫無外交專業，只是因為他是「龍友友」，現在芬蘭代表又來一個綠友友，沒有專業也沒有關係。外行領導內行，外交怎麼會搞得好？

民進黨立委王定宇則表示，非常棒的安排，林擔任立委時長期待在外交國防委員會，對政策非常熟悉。