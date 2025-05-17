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就職將滿周年 綠民調稱賴政府滿意度近6成 藍諷：自我安慰

台灣新聞組╱台北17日電
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台灣總統賴清德就職屆滿周年前夕，民進黨發言人吳崢（右）、韓瑩（左）召開記者會公布最新民調。(中央社)
台灣總統賴清德就職屆滿周年前夕，民進黨發言人吳崢（右）、韓瑩（左）召開記者會公布最新民調。(中央社)

台灣總統賴清德將就職滿一周年，民進黨昨天公布民調顯示，賴清德的滿意度57.3%，行政院長卓榮泰的滿意度45.3%；顯見總統與行政團隊一年來，在國際局勢變化、中國威脅及國會朝小野大的局面下，帶領台灣穩健前進，無論是內政與國防外交都獲得民眾高度肯定。

中央社報導，民進黨上午由發言人吳崢、韓瑩召開「總統就職周年國政民調公布」 記者會，韓瑩表示，民進黨民調中心調查顯示，賴清德的滿意度來到57.3%，不滿意度則是40.2%；行政院長卓榮泰的滿意度有45.3%，不滿意度為38.3%，滿意度皆高於不滿意度，且賴清德甚至接近六成。

韓瑩指出，民調顯示，自賴清德就任以來，滿意度皆持續維持在五成以上高水準，今年4月全球面臨美國對等關稅政策新變局，總統滿意度一度來到46.7%，但滿意度仍高於不滿意度。

韓瑩說，隨後政府立即站穩腳步、審慎因應，提出5大因應策略與產業支持方案並提出特別條例應對，總統滿意度於5月隨即回升，並來到新高的57.3%，顯見政府步步為營將危機化為轉機，開創新局獲得民眾肯定。

吳崢指出，民眾對賴清德宣示打造「健康台灣」政策落實給予高度肯定，其中，卓內閣推動擴大免費癌症篩檢的支持度高達91.7%，補助健檢年齡提早至30歲的支持度也達72.7%；其次是落實「居住正義」，政府所推行的擴大租金補貼照顧，得到民眾72.7%支持肯定。

行政院長卓榮泰表示，一年來的施政表現「分數都在民眾心中」，期許內閣團隊扮演港口「引水人」，讓國人、產業在政府引領下快樂出航；國民黨立委批評，賴政府無能，將台灣帶向獨裁，若執迷不悟，接下來三年將是台灣歷史上最黑暗的災難。 

另據中國時報報導，國民黨16日舉行記者會，宣布將在19日下午舉行「全民叭賴」行動，號召全台民眾當天下午5時20分，按兩下喇叭短聲，寓意「下台」；國民黨也將出動車隊到民進黨中央黨部表達抗議。對於民進黨公布民調，稱賴清德滿意度破五成，國民黨發言人楊智伃表示，民進黨自我滿意度破表，但與社會真實感受嚴重脫節，這樣的數據，恐怕更像是「自我安慰的幻想」。國民黨國政基金會副執行長凌濤也說，這是賴清德國王的新衣，沒人敢指正賴清德真實的面貌，府院黨都在幫忙擦脂抹粉。

賴清德 民進黨 民調

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