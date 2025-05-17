我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾瑪史東坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

黑白集／政治介入校園 教育部長親自「示範」

轉載自聯合報黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
教長鄭英耀上任以來，在阻止兩岸教育交流上表現積極。(本報資料照片)
教長鄭英耀上任以來，在阻止兩岸教育交流上表現積極。(本報資料照片)

教育部長鄭英耀明言「不鼓勵，甚至是禁止台灣師生赴陸交流」，搭配陸委會副主委沈有忠高唱「中共滲透校園」，活脫是打壓學術自由與交流的雙人舞。民進黨口口聲聲反對政治介入校園，如今卻由教長親自把政治打包送進校園。

荒謬的是，他一邊大談國際化、多元化，卻獨獨封殺學校與全球最大中文學術體系的接觸。鄭英耀聲稱他不是反對跟大陸學術交流，但實際是只容許與政權理念一致國家的交流。這種選擇性開放，本質上就是意識形態審查。教育部成了思想管控的前線。

學術交流本可成為兩岸敵意上升之際的淨土，偏偏教長帶頭打殺。鄭英耀說不要只想到大陸，但現在不是「只想到中國」，而是只想到「不要中國」。民進黨動輒大內宣台灣民主，理當讓大陸學生來台灣感受民主美好，也讓台灣學生去大陸交流民主價值，怎麼是害怕學生被統戰，自信心全無了？

先不說大陸名校的學術水準在國際有一定地位，兩岸學術交流有另一層目的，因交流而理解而產生善意，這是良性循環，教長偏偏要反其道而行，讓兩岸敵意上升，甚至讓可以友善交往的年輕人最終可能兵戎相見。

被指反對與大陸交流，滿腦只有政治的教長說「這樣的帽子我承擔不起」；但鄭英耀早就連學術的帽子都不戴了，只戴黨的帽子。

教育部 民進黨 中共

上一則

山老鼠盜伐梨山1級貴重木 工廠查獲6萬多公斤 10人送辦

下一則

賴拋「零關稅開始談」 藍：籌碼全讓出去 農：賣台

延伸閱讀

陸委會畫紅線 鎖定鼓吹武統藝人逾20名 查協助統戰小網媒

陸委會畫紅線 鎖定鼓吹武統藝人逾20名 查協助統戰小網媒
教長才表態禁兩岸學校交流 陸委會：兩邊互惠就沒問題

教長才表態禁兩岸學校交流 陸委會：兩邊互惠就沒問題
重磅快評╱賴清德「脫中入北」發威 歐陽娜娜成祭旗

重磅快評╱賴清德「脫中入北」發威 歐陽娜娜成祭旗
打臉賴？台教長表態禁兩岸交流 蕭旭岑：恐嚇學子應下台

打臉賴？台教長表態禁兩岸交流 蕭旭岑：恐嚇學子應下台

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋