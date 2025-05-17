黑白集／政治介入校園 教育部長親自「示範」

教長鄭英耀上任以來，在阻止兩岸教育交流上表現積極。(本報資料照片)

教育部 長鄭英耀明言「不鼓勵，甚至是禁止台灣師生赴陸交流」，搭配陸委會副主委沈有忠高唱「中共 滲透校園」，活脫是打壓學術自由與交流的雙人舞。民進黨 口口聲聲反對政治介入校園，如今卻由教長親自把政治打包送進校園。

荒謬的是，他一邊大談國際化、多元化，卻獨獨封殺學校與全球最大中文學術體系的接觸。鄭英耀聲稱他不是反對跟大陸學術交流，但實際是只容許與政權理念一致國家的交流。這種選擇性開放，本質上就是意識形態審查。教育部成了思想管控的前線。

學術交流本可成為兩岸敵意上升之際的淨土，偏偏教長帶頭打殺。鄭英耀說不要只想到大陸，但現在不是「只想到中國」，而是只想到「不要中國」。民進黨動輒大內宣台灣民主，理當讓大陸學生來台灣感受民主美好，也讓台灣學生去大陸交流民主價值，怎麼是害怕學生被統戰，自信心全無了？

先不說大陸名校的學術水準在國際有一定地位，兩岸學術交流有另一層目的，因交流而理解而產生善意，這是良性循環，教長偏偏要反其道而行，讓兩岸敵意上升，甚至讓可以友善交往的年輕人最終可能兵戎相見。

被指反對與大陸交流，滿腦只有政治的教長說「這樣的帽子我承擔不起」；但鄭英耀早就連學術的帽子都不戴了，只戴黨的帽子。