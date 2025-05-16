我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價超高卻住「老破小」華人曝灣區7缺點：能接受再來

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

柯文哲「血尿、腎結石」聲請保外就醫 台北地方法院駁回理由曝光

記者翁至成／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北地方法院持續審理柯文哲（右）涉京華城貪瀆案。（本報系資料照片）
台北地方法院持續審理柯文哲（右）涉京華城貪瀆案。（本報系資料照片）

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見，柯3月間曾因血尿與腎結石狀況，至衛福部台北醫院動手術，他的委任律師向法院申請保外就醫，台北地院日前指出，經發文詢問台北醫院，目前就醫治療及手術安排已經排除症狀，非保外治療顯難痊癒，裁定駁回聲請。

聲請理由指出，柯文哲有輸尿管結石，自今年3月17日、20日、21日、25日持續就診，有反覆性左腹股溝、腰部疼痛併嘔吐、血尿程度持續，診斷上1/3輸尿管結石約1公分大，已造成水腎，25日經超音波診斷，施以體外電震波碎石術仍未緩解，直指「柯文哲已有非保外治療，難期痊癒之情形」。

法院裁定理由指出，為確認柯文哲的身體狀況及輸尿管結石手術的術後結果及恢復狀況，因此發函詢問台北醫院，台北醫院指出，柯的左側上輸尿管有一顆1x0.5公分結石，未併有泌尿道感染，第一線先以體外震波治療之後血尿及疼痛有改善，4月1日回診發現結石仍未完全排出，安排於4月2日接受輸尿管鏡碎石取石手術，結石已完全取出，於4月3日症狀改善並出院。

法院認為，柯文哲所罹病症，依據目前就醫治療及手術安排，已排除症狀，難認有非保外治療顯難以痊癒之情形存在，因此，難認其病情已達刑事訴訟法第114條第3款所定「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」之情形，因此羈押原因仍存在，不能因具保或限制住居而消滅，裁定駁回。可抗告。

柯文哲 刑事訴訟 民眾黨

上一則

台灣黑熊往低海拔移動 10餘年數量大增 總數超過500隻

延伸閱讀

「要押我就押」柯文哲哽咽：京華城案李文宗冤獄9個月

「要押我就押」柯文哲哽咽：京華城案李文宗冤獄9個月
京華城案 柯文哲哽咽：李文宗冤獄9個月

京華城案 柯文哲哽咽：李文宗冤獄9個月
柯文哲不認收賄8日出庭 詰問行賄「認罪被告」朱亞虎

柯文哲不認收賄8日出庭 詰問行賄「認罪被告」朱亞虎
曾罵柯文哲「雜碎」 名嘴吳子嘉判拘役30天、遭求償百萬

曾罵柯文哲「雜碎」 名嘴吳子嘉判拘役30天、遭求償百萬

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41

超人氣

更多 >
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
美國對中關稅沒降那麼多？瑞士談判結果藏細節

美國對中關稅沒降那麼多？瑞士談判結果藏細節