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憲法法庭受理憲訴法釋憲 藍營指大法官人數不足 質疑正當性

記者王宏舜、屈彥辰／台北17日電
民進黨立法院黨團就憲法訴訟法修正聲請法規範憲法審查，大法官同意受理。圖為憲法法庭12日開說明會釐清立法程序。（記者潘俊宏／攝影）
民進黨立法院黨團就憲法訴訟法修正聲請法規範憲法審查，大法官同意受理。圖為憲法法庭12日開說明會釐清立法程序。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨立法院黨團針對憲法訴訟法修正條文聲請法規範憲法審查暨暫時處分一案，憲法法庭5月12日舉行說明會，經依憲法訴訟法第32條第2項評議後，5月14日經大法官過半數同意受理，何時開庭仍是未知數。國民黨立委吳宗憲質疑民進黨團聲請憲法判決的適格性，也無法理解大法官為何受理，呼籲勿陷大法官於不義。

目前大法官只有8人，憲訴法第32條第2項規定「聲請案件之受理，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，參與大法官過半數同意；未達同意人數者，應裁定不受理」。

國民黨與民眾黨立委聯手修正後的憲訴法部分條文，規定大法官未達15人，總統應於2個月內補足提名，參與評議的大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。由於新法已公告施行，在補足大法官之前，憲法法庭的任何動作都引來極大關注。

吳宗憲表示，民進黨「演都不演了」。目前大法官人數不足，受理這樣的案子是否有正當性，令人懷疑。以過往經驗來看，2018年國民黨針對前瞻基礎建設特別預算案聲請釋憲，但當時大法官指出，無黨籍立委高金素梅未參與表決駁回該案，因此大法官認定高金「不夠積極」，駁回釋憲聲請案。

吳宗憲說，套用在這次的案子上，民進黨就憲訴法聲請大法官判決，但民進黨在三讀時並未反對，所以民進黨不適格，也不能提出這樣的聲請，大法官卻受理，因此他無法理解。

吳宗憲指出，憲法法庭現在完全不演，套句前總統陳水扁的話，民進黨就是將大法官拉入權力分立的鬥爭裡面，完全陷大法官於不義。

大法官 民進黨 國民黨

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