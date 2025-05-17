黃仁勳舉聖火 蔣萬安、賴清德「政治」世壯運開打

「AI教父」黃仁勳出席雙北世壯運壓軸舉聖火，宣告台北市長蔣萬安和賴清德總統的「政治世壯運」正式開打。（路透）

雙北世界壯年運動會17日登場，民進黨對台北市長蔣萬安 極盡唱衰能事，賴清德 總統也以國政繁忙的藉口缺席運動會，等到北市府宣布「AI教父」黃仁勳 壓軸舉聖火，總統府才改派副總統蕭美琴上陣。黃仁勳的聖火照出民進黨的嘴臉，宣告蔣萬安和賴清德的「政治世壯運」正式開打。

世壯運是每4年舉辦一次的國際型運動賽事，核心精神就是推廣「終身運動」和「全民運動」，報名比賽不需要經過任何選拔或篩選，只要年滿30歲就可以用個人名義參賽，屬於跨世代的運動競賽。賴清德今年65歲、蔣萬安今年46歲，兩人雖沒有同場競技，但隔空較勁，被視為「令狐沖PK超級賽亞人」，張力十足，頗符合世壯運「Sport for All」的理念，充滿想像空間。

國際壯年運動總會2020年和雙北市政府簽署2025年世壯運主辦合約，當時的雙北代表是台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，時任總統蔡英文表示，這是台灣繼台北聽障奧運、高雄世運會，以及台北世大運後，再一次主辦重要的國際綜合性運動賽會，台灣將在過去成功舉辦國際賽會的基礎上，挹注中央資源，協調民間組織，一起來支持台北市和新北市，「我們有信心，一定能讓賽事順利，賓主盡歡，台灣會全力以赴，以舉辦史上最成功的世壯運為目標」。

即使當時雙北市長非民進黨籍，蔡英文仍給予高度祝福，因為國際賽事就是台灣的事，不只是雙北的事。蔡英文「舉辦史上最成功的世壯運」仍言猶在耳，賴清德卻搬出國政繁忙的理由來搪塞，只發賀電、改派行政院政務委員史哲代打，看不到中央挹注資源，只見降格東道主的意味。

正當綠營還在竊喜賴清德得手之際，蔣市府出乎意外宣布黃仁勳擔任開幕典禮壓軸聖火代表。總統府緊急換陣，蕭美琴代表出席開幕典禮。賴政府換將之餘，卻讓外界看破民進黨小鼻子、小眼睛的格局。賴清德錯失與黃仁勳同台是小事，若鬧出國際笑話才是大事。

媒體報導，輝達台灣總部將落腳台北市，蔣萬安憑著「始於誠意、基於默契、建立信任」12字訣完成不可能任務。黃仁勳願意出席雙北世壯運，當然有其商業戰略考量，黃仁勳忙碌的程度恐怕比賴總統有過之而無不及，但他在百忙之中還要赴台，顯然代表台灣有值得他重視的價值。黃仁勳是世界級大人物，台北讓黃仁勳進入台灣、讓世界看見台灣，也看見賴政府的前倨後恭。（轉載自聯合報「重磅快評」）